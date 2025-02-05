«Вчера праздновала шаббат, сегодня – христианка»: Лолита назвала Яну Поплавскую псевдопатриотом

Лолита Милявская (Фото: соцсети)
Певица Лолита Милявская негативно отозвалась об актрисе и общественном деятеле Яне Поплавской. Певица заявила, что не верит в ее искренность.
В своем телеграм-канале Яна часто рассказывает о помощи бойцам, находящимся на спецоперации, и осуждает артистов, которые не поддерживают в эти дни страну. Ее критика затронула и Лолиту. В ответ на это Милявская назвала Поплавскую «псевдопатриотом».
Певица подчеркнула: многие артисты помогают спецоперации, у некоторых воюют там родственники. Они просто предпочитают не рассказывать об этом во всеуслышание, не создают себе дополнительный пиар за счёт патриотизма.
Читайте также:
«Получается, я буду петь бесплатно»: Лолита заявила, что её концерты в России состоятся
Лолита Милявская обвинила Филиппа Киркорова в подлости
Поплавская назвала Лолиту недостойной гражданкой России и поддержала отмену её концертов
«Есть куча псевдопатриотов. Я не верю Яне Поплавской, которая орет бесконечно — для меня вчера она праздновала шаббат, а сегодня уже христианка», — заявила Лолита.
Певица подчеркнула: многие артисты помогают спецоперации, у некоторых воюют там родственники. Они просто предпочитают не рассказывать об этом во всеуслышание, не создают себе дополнительный пиар за счёт патриотизма.
«Да, люди плачут, молятся… И я помогаю, но не значит, что я ору об этом», — высказалась Лолита.
Читайте также:
«Получается, я буду петь бесплатно»: Лолита заявила, что её концерты в России состоятся
Лолита Милявская обвинила Филиппа Киркорова в подлости
Поплавская назвала Лолиту недостойной гражданкой России и поддержала отмену её концертов
Александр Бойцов