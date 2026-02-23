Певец Аркадий Укупник накопил штрафов на 47 тысяч рублей за год

23 февраля 2026, 15:17

Mash: Укупник за год накопил 47 тысяч рублей штрафов, их взыскали через суд

Аркадий Укупник (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Аркадий Укупник накопил штрафов на 47 тысяч рублей за год. Нарушения взыскали с певца через суд. Об этом пишет Telegram-канал Mash.