Певец Аркадий Укупник накопил штрафов на 47 тысяч рублей за год
Аркадий Укупник накопил штрафов на 47 тысяч рублей за год. Нарушения взыскали с певца через суд. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
На автомобиле Range Rover, принадлежащем артисту, зафиксировано 38 нарушений ПДД. Из них 25 штрафов связаны с превышением скорости, шесть — с неправильной разметкой и знаками, а два — с запрещёнными манёврами.
Также в списке числится неоплаченная парковка в размере 5 тысяч рублей, выезд на выделенную полосу на 2 тысячи рублей и штрафы от Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) на 4,5 тысячи рублей. Самый крупный штраф составляет 10 тысяч рублей. В декабре мировой суд признал певца виновным по одному из эпизодов и увеличил размер штрафа вдвое — до 9 тысяч рублей.
Помимо дорожных штрафов, у Укупника также имеются налоговые задолженности. Он должен 181 тысячу рублей за использование имущества и 114 рублей в качестве пени.
Читайте также: