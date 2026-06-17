Звезда «Звонка» Дэйви Чейз ушла из жизни в 35 лет
Актриса Дэйви Чейз, известная по роли Самары Морган в фильме «Звонок», скончалась в возрасте 35 лет. Смерть наступила из-за осложнений, вызванных менингитом и инфекцией крови, пишет TMZ.
Как уточняется, на фоне заражения у Чейз развился сепсис, который привёл к отказу внутренних органов. В начале июня звезду госпитализировали в Лос-Анджелесе с истощением, однако врачи не смогли спасти её жизнь.
Широкая популярность пришла к Дэйви Чейз ещё в детстве. В 2002 году она озвучила главную героиню в анимационном фильме «Лило и Стич». Роль зловещей Самары Морган в хорроре «Звонок» принесла ей премию MTV Movie Award в категории «Лучший злодей».
С 2006 года знаменитость снималась в сериале HBO «Большая любовь», где на протяжении пяти сезонов исполнила роль Ронды Волмер в 32 эпизодах. В её фильмографию также входят такие проекты, как «Донни Дарко», «Бетховен 5», «Сабрина — маленькая ведьма», «Скорая помощь» и «Милосердие».
В последние годы имя селебрити нередко появлялось в СМИ в связи с личными трудностями. По неподтверждённым данным, она страдала от бездомности и наркозависимости.
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