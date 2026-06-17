Звезда «Звонка» Дэйви Чейз ушла из жизни в 35 лет

17 июня 2026, 22:15

Актриса Дэйви Чейз из фильма «Звонок» умерла в 35 лет

Дэйви Чейз (Фото: кадр из фильма «С. Дарко» (2009)

Актриса Дэйви Чейз, известная по роли Самары Морган в фильме «Звонок», скончалась в возрасте 35 лет. Смерть наступила из-за осложнений, вызванных менингитом и инфекцией крови, пишет TMZ.