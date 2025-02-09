«Выглядит ужасно»: поклонники обеспокоены внешностью Федора Бондарчука на фоне слухов о разводе с Паулиной Андреевой

Федор Бондарчук (Фото: кадр из фильма «Призрак»)
Накануне режиссер Федор Бондарчук пришел один и без обручального кольца на вечеринку в честь презентации нового сезона онлайн-кинотеатра. Тогда публика поспешила обсудить внешность Бондарчука, причем в сочувственном ключе.
«Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями»В настоящий момент Федору Бондарчуку 57 лет, а в мае этого года исполнится 58 лет. С 1991 года режиссер состоял в прочном и счастливом браке с моделью Светланой Рудской (Бондарчук), а в 2016, к удивлению общественности, развелся.
Говорят, в браке с первой супругой Федор выглядел шикарно, да и все свои знаменитые фильмы он снял именно в то время. Уже в последние годы союза у Бондарчука всегда было какое-то грустное и то ли уставшее, то ли злое выражение лица.
Светлана Бондарчук (Фото: Инстаграм* @a030aa)
Говорили, что Ирина Скобцева поначалу не особо была довольна выбором сына. Но все же брак продлился 25 лет. В нем у пары родилась дочка Варвара.
«С любовью и благодарностью друг к другу за прожитые вместе годы, по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение к нашим родным, мы, Федор и Светлана Бондарчук, сообщаем, что приняли решение развестись. Время, проведенное вместе, было прекрасным, однако сегодня наши пути разошлись — за этим фактом нет каких-либо конфликтов, обид или противоречий. Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями», — говорилось в официальном заявлении пары, вышедшем в марте 2016 года.
Когда выяснилось, что слухи о связи с молодой актрисой Паулиной Андреевой оказались правдой, огромное количество пользователей Сети принялись судачить. Режиссер засиял и постройнел рядом с девушкой, говорили люди.
Слухи о разводеПрошлой осенью Бондарчук стал выходить в свет без обручального кольца. Еще с 2022 года начали появляться признаки, что все идет к разводу. К примеру, поездка Паулины в Италию к Ургантам без Фёдора.
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Сейчас режиссер приходит на мероприятия без возлюбленной. Многие поклонники творчества Бондарчука отмечают, что выглядит он резко постаревшим. Некоторые подозревают, что у режиссера началась то ли затяжная депрессия, то ли другие проблемы со здоровьем.
На фоне слухов о разладе в семье Андреева дала интервью, в котором высказалась о браке, подчеркнув, что в достаточной мере ревнива. Однако никаких подробностей семейной жизни с режиссером не привела.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
«Желтый как Симпсон»
Накануне журналисты начали говорить о том, что Федор Бондарчук ушел из совета директоров «Ленфильма». Отмечалось, что у студии сейчас огромные финансовые трудности.
«Бондарчук смолоду привык тусоваться, как и его бывшая ,зачем он женился на женщине, которая далека от этих тусовок и загулов. Со Светланой они бы зажигали 24/7. Все таки много значит, в какой песочнице вырос»;
«Выглядит ужасно, аппетит у него пропал, что ли, от обиды на Паулину»;
«Какой-то он жёлтый как Симпсон»;
«Долго один не останется, даже если и правду говорят, что там уже долги одни, с такой фамилией новая молодуха его мигом приберет, если только он сам захочет», — говорили пользователи Сети об изменившейся внешности Бондарчука.
Многие поклонники отмечают, что Федор и Паулина будут счастливее, если разведутся, поскольку уж слишком они разные люди.
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Ольга Енгалычева