Настя Ивлеева полностью погасила многомиллионные долги перед налоговой
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева полностью погасила задолженность перед налоговой службой. Об этом сообщает «Постньюс».
В конце июля сумма долга телеведущей перед ФНС превышала 1,3 миллиона рублей. Однако к 5 августа Ивлеева смогла полностью рассчитаться и закрыть долг.
Проблемы с налоговой у блогера начались летом 2024 года, когда её задолженность достигла примерно 21 миллиона рублей. В результате налоговые органы ограничили выезд Ивлеевой из страны и наложили арест на её имущество, включая престижный автомобиль Lamborghini Urus.
Ранее сообщалось, что новоиспечённый муж Ивлеевой публично довёл её до слёз.
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