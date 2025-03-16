Певец Ираклий Пирцхалава рассказал о поддержке коллег после клинической смерти

Ираклий Пирцхалава (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Ираклий Пирцхалава рассказал о поддержке коллег после клинической смерти. Об этом пишут «Страсти».
Несколько лет назад певец пережил клиническую смерть, после чего его взгляды значительно изменились. В тяжелое время Ираклий не остался без поддержки друзей и коллег.
Исполнитель поблагодарил всех, кто помог ему в этот период. По его словам, не менее важным оказалось и то, сколько людей содействовали тому, чтобы артист мог организовать концерт «Слава Богу за все».
Он также добавил, что умеет быть благодарным. Уточняется, что Ираклия поддерживал батюшка Илия II, патриарх Грузии, и другие духовные отцы, которые молились за его здоровье.
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Исполнитель поблагодарил всех, кто помог ему в этот период. По его словам, не менее важным оказалось и то, сколько людей содействовали тому, чтобы артист мог организовать концерт «Слава Богу за все».
Он также добавил, что умеет быть благодарным. Уточняется, что Ираклия поддерживал батюшка Илия II, патриарх Грузии, и другие духовные отцы, которые молились за его здоровье.
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Екатерина Коршунова