Певец Леонид Агутин публично обратился к Варум на фоне слухов о разводе

Екатерина Чеснокова
Леонид Агутин в социальных сетях публично обратился к своей супруге Анжелике Варум на фоне слухов о расставании. Артист поздравил жену с годовщиной отношений и опубликовал их совместное фото.
«Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении! <...> Это называется — судьба.», — написал музыкант.Пара вместе с 1998 года, поженились артисты в июле 2000 года. В 2022 году в интернете стали распространяться слухи об их расставании. Фанаты обратили внимание, что Агутин стала чаще появляется на публике без Варум. Позже артист выпустил композицию со словами «Я закрываю между нами дверь». Спустя время певец опроверг все домыслы, и заявил, что песню написали группа «3333» и Саша Ли, который был его подопечным в десятом сезоне шоу «Голос», и ни о каком разводе с Анжеликой речи не идет.
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