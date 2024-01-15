Спутница Алена Делона заявила, что его дети пытались убить отца

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Спутница французского актёра Алена Делона Хироми Роллен заявила, что его дети покушались на убийство отца. Об этом пишет Figaro со ссылкой на осведомлённый источник.
«Требует, чтобы «было проведено срочное расследование» по фактам, которые, по её мнению, схожи с «попыткой умышленного убийства» 88-летнего актера его детьми», — говорится в публикации.
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