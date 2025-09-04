«До сих пор интересны»: Шуфутинский признался, что испытывает к себе уважение
Шуфутинский заявил о гордости за свою многолетнюю популярность
Певец Михаил Шуфутинский высказался о продолжающемся интересе публики к своему творчеству. Соответствующее заявление он сделал на премьере мюзикла «Вальс-бостон».
Шуфутинский подчеркнул, что испытывает гордость от того, что его песни продолжают находить отклик у самой разной аудитории, объединяя несколько поколений слушателей.
«Я отношусь к тому, что до сих пор они [песни] интересны кому-то, с огромным к себе уважением», — признался певец.Артист пояснил, что этот факт заставляет его ещё больше уважать собственный труд и благодарных слушателей. Следует отметить, что сам Шуфутинский накануне заявил, что его нашумевшая песня «Третье сентября» была не сильно востребована на концертах.
Ранее музыкальный критик Соседов призвал дать Михаилу Шуфутинскому звание Народного артиста России.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.