«До сих пор интересны»: Шуфутинский признался, что испытывает к себе уважение

04 сентября 2025, 21:16

Шуфутинский заявил о гордости за свою многолетнюю популярность

Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram* @mikhail.shufutinsky)

Певец Михаил Шуфутинский высказался о продолжающемся интересе публики к своему творчеству. Соответствующее заявление он сделал на премьере мюзикла «Вальс-бостон».





Шуфутинский подчеркнул, что испытывает гордость от того, что его песни продолжают находить отклик у самой разной аудитории, объединяя несколько поколений слушателей.

«Я отношусь к тому, что до сих пор они [песни] интересны кому-то, с огромным к себе уважением», — признался певец.

