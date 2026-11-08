Певец Navai впервые вышел на сцену после ареста в Казахстане
Музыкальный исполнитель Navai (Наваи Бакиров) впервые выступил после резонансного задержания в Казахстане. Концерт прошёл в Москве, сообщает телеграм-канал SHOT.
Артист вышел к публике, несмотря на жалобы на самочувствие. Перед началом шоу он обратился к фанатам, извинившись за долгое отсутствие, и с долей иронии заметил, что «кое-где сидел». При этом музыкант подчеркнул, что не хотел отменять выступление.
Концерт собрал полный зал. Из-за огромного наплыва поклонников начало выступления пришлось отложить на 50 минут: организаторы пояснили, что не все зрители успели пройти в зал. Некоторые фанаты жаловались, что из-за плотной толпы не смогли попасть внутрь вовремя.
Стоимость билетов варьировалась от 3500 до 35000 рублей — цена зависела от зоны и уровня комфорта. Поклонники охотно платили, чтобы увидеть артиста после нашумевшей истории.
Напомним, в октябре Наваи Бакирова задержали на границе Казахстана и Киргизии — в его машине нашли запрещённое вещество. Уголовное дело впоследствии прекратили по нереабилитирующим основаниям, артиста освободили и выдворили из страны.
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