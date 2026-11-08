Певец Navai впервые вышел на сцену после ареста в Казахстане

08 ноября 2026, 23:23

Наваи Бакиров (Instagram* / @navaib)

Музыкальный исполнитель Navai (Наваи Бакиров) впервые выступил после резонансного задержания в Казахстане. Концерт прошёл в Москве, сообщает телеграм-канал SHOT.