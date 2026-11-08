«14 попыток ЭКО — и всё зря»: Анастасия Макеева раскрыла цену своей беременности

08 ноября 2026, 18:04

Актриса Анастасия Макеева рассказала о 14 неудачных попытках ЭКО за 14 лет

Анастасия Макеева (Фото: Instagram* @makeevan)

44-летняя актриса Анастасия Макеева в программе «Светская хроника» рассказала о тяжёлом пути к своей беременности.





Артистка заявила, что сделала не менее 14 попыток ЭКО, и все они закончились неудачно.

«14 лет долгого, сложного, отчаянного пути, полного потерь, надежд. Я вставала, падала, снова шла. Но я шла до этого в одиночку — хотя у меня были в жизни партнёры, мужья, всё равно это волновало только меня. И это была моя личная трагедия», — сообщила Анастасия.