«Больно»: Ольга Бузова призналась, что стесняется показывать травмированную ногу
Певица Ольга Бузова рассказала, что стесняется травмированного колена
Певица Ольга Бузова рассказала в личном блоге, что до сих пор стесняется показывать травмированное колено и поэтому носит одежду, которая закрывает ноги.
Артистка призналась: когда ей всё же приходится надеть платье, она наносит на это место плотный грим. Кроме того, ей тяжело смотреть на свои фотографии в открытых нарядах, сделанные до травмы.
«Так больно сейчас смотреть на свою коленку без шрамов. Не знаю, будет ли вообще у меня так же когда‑нибудь», — поделилась она с подписчиками.Напомним, что Бузова повредила колено в июне 2026 года: она поскользнулась в душе у себя дома и рассекла ногу. Травма оказалась серьёзной: Ольге провели операцию и наложили более 40 швов. Первое время она даже передвигалась на инвалидной коляске, а потом училась ходить на костылях.