«Больно»: Ольга Бузова призналась, что стесняется показывать травмированную ногу

08 ноября 2026, 18:37

Певица Ольга Бузова рассказала, что стесняется травмированного колена

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Певица Ольга Бузова рассказала в личном блоге, что до сих пор стесняется показывать травмированное колено и поэтому носит одежду, которая закрывает ноги.





Артистка призналась: когда ей всё же приходится надеть платье, она наносит на это место плотный грим. Кроме того, ей тяжело смотреть на свои фотографии в открытых нарядах, сделанные до травмы.

«Так больно сейчас смотреть на свою коленку без шрамов. Не знаю, будет ли вообще у меня так же когда‑нибудь», — поделилась она с подписчиками.