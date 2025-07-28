Певец Niletto запретил поклонникам фотографироваться с ним: «Ненавижу это больше всего на свете»
Niletto высказался против фотографий с поклонниками
Певец Niletto высказался против совместных фотографий с поклонниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист во время своего выступления со сцены обратился к фанатам, желающим сделать с ним фото. Певец попросил воздержаться от таких душевных порывов.
«Это не ко мне. Я тот человек, который ненавидит это больше всего на свете. Поэтому, когда люди подходят ко мне с просьбой сделать фотографию, я теряю свою энергию. Потом становлюсь злым, грустным и не могу писать хорошие песни», – высказался Niletto.Недавно артист удивил поклонников необычной презентацией своего нового трека. Вместо организации крупного концерта певец исполнил новую песню в одном из дворов Екатеринбурга всего для трёх школьников.