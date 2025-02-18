«Потренили даже с Пашей Волей»: Niletto рассказал о своем визите на «Шоу Воли»

Niletto (Фото: «ВК»/Данил Прытков)
Певец Niletto поделился со своими подписчиками о съемках в передаче «Шоу Воли», где по словам артиста он смог потренироваться с комиком Павлом Волей. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«На «Шоу Воли» снимаем снова. Интервью сняли, немного спели, спортом позанимались, на тренировку, конечно, мы не рассчитывали. Потренили даже с Пашей [Волей]. Был фулл-спорт, фулл-музыка, фулл-диван, фулл-интервью», — рассказал певец.
Также артист призвал своих фанатов ждать выход эпизода. Niletto уверен, что зрителям понравиться, так как по его мнению, получилось «прикольно». К тому же на интервью поднималась речь о будущих сольных концертах. Это стало вторым визитом певца на «Шоу Воли».
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