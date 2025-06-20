«Всегда верна»: Ани Лорак прокомментировала получение паспорта РФ

20 июня 2025, 20:45

Ани Лорак впервые прокомментировала получение российского гражданства

Каролина Куек (Фото: Telegram @anilorak)

Каролина Куек, более известная как певица Ани Лорак, официально стала гражданкой Российской Федерации. Девушка поблагодарила поклонников за поддержку в YouTube-шоу «Алёна, Блин! Говорит».





Певица является уроженкой города Кицмань Черновицкой области, но с 2014 года живет и работает в России. 20 июня Ани Лорак впервые дала комментарий по поводу получения российского паспорта.

«Особенное спасибо хочу сказать своим зрителям и поклонникам, которые ходят на мои концерты в России — стране, в которой я живу и работаю уже много лет, и всегда верна своему слушателю», — сказала артистка.