«Всегда верна»: Ани Лорак прокомментировала получение паспорта РФ
Ани Лорак впервые прокомментировала получение российского гражданства
Каролина Куек, более известная как певица Ани Лорак, официально стала гражданкой Российской Федерации. Девушка поблагодарила поклонников за поддержку в YouTube-шоу «Алёна, Блин! Говорит».
Певица является уроженкой города Кицмань Черновицкой области, но с 2014 года живет и работает в России. 20 июня Ани Лорак впервые дала комментарий по поводу получения российского паспорта.
«Особенное спасибо хочу сказать своим зрителям и поклонникам, которые ходят на мои концерты в России — стране, в которой я живу и работаю уже много лет, и всегда верна своему слушателю», — сказала артистка.Следует отметить, что певица подала заявление на российское гражданство ещё в марте 2024 года, а документ ей выдали 9 июня.
Ранее сообщалось, почему Ани Лорак на самом деле молчит о специальной военной операции.