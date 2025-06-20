«Так за какую же страну у певицы болит сердце?»: Цыганова назвала удобной позицию Лорак, получившей гражданство РФ

20 июня 2025, 17:12

Певица Цыганова назвала удобной позицию Ани Лорак, получившей гражданство РФ

Ани Лорак (Фото: Instagram*/anilorak)

Вика Цыганова в личном блоге прокомментировала получение российского гражданства певицей Ани Лорак. Она напомнила, что артистка ранее высказывалась в поддержку Украины, а теперь молчит и зарабатывает в РФ.





Цыганова назвала позицию Лорак удобной.





«От истории со сборами денег до сих пор душок стоит. Хоть доказать пожертвования ВСУ официально не удалось, певице пришлось признать, что гуманитарную помощь Украине она всё же отправляла», — подчеркнула Цыганова.