«Так за какую же страну у певицы болит сердце?»: Цыганова назвала удобной позицию Лорак, получившей гражданство РФ
Певица Цыганова назвала удобной позицию Ани Лорак, получившей гражданство РФ
Вика Цыганова в личном блоге прокомментировала получение российского гражданства певицей Ани Лорак. Она напомнила, что артистка ранее высказывалась в поддержку Украины, а теперь молчит и зарабатывает в РФ.
Цыганова назвала позицию Лорак удобной.
«От истории со сборами денег до сих пор душок стоит. Хоть доказать пожертвования ВСУ официально не удалось, певице пришлось признать, что гуманитарную помощь Украине она всё же отправляла», — подчеркнула Цыганова.
Певица также задалась вопросом, если Ани изменила мнение и стала поддерживать РФ, почему она не выступает в госпиталях для военнослужащих ВС России.
Напомним, недавно стало известно, что Ани Лорак стала гражданкой России. 46-летняя певица получила российский паспорт 9 июня этого года.
*Запрещен в РФ