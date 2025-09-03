Певец Шуфутинский оказался в базе сайта «Миротворец»*
Российский певец Михаил Шуфутинский оказался в базе сайта «Миротворец»*, передает ТАСС.
Заслуженный артист России был внесен туда еще в 2017 году из-за поездки в Крым. В январе 2023 года Владимир Зеленский ввел в отношении шансонье санкции.
За свою сольную карьеру Михаил Шуфутинский выпустил около тридцати альбомов. Наибольшую известность ему принесла песня «Третье сентября», которая в последнее время обрела новую популярность.
*Признан террористическим и запрещен в России
