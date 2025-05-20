Жизненные перипетии певца Шуры: Нищета, детский дом, зависимость от наркотиков и тяжёлая онкология. Как сейчас живет артист?

Сегодня, 20 мая, одному из самых эпатажных отечественных звезд, певцу и автору песен Шуре исполняется 50 лет. Пик популярности артиста пришелся на конец 90-х годов, и многие все еще помнят его без передних зубов, в огромной шубе и ботинках на платформе. За время своей карьеры Шура добивался невероятных высот и падал, казалось, безвозвратно, на самый низ. Подробности читайте в материале «Радио 1».