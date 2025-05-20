Жизненные перипетии певца Шуры: Нищета, детский дом, зависимость от наркотиков и тяжёлая онкология. Как сейчас живет артист?

Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram*@ shuramedvedev)
Сегодня, 20 мая, одному из самых эпатажных отечественных звезд, певцу и автору песен Шуре исполняется 50 лет. Пик популярности артиста пришелся на конец 90-х годов, и многие все еще помнят его без передних зубов, в огромной шубе и ботинках на платформе. За время своей карьеры Шура добивался невероятных высот и падал, казалось, безвозвратно, на самый низ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Нелёгкие годы детства
Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram*@ shuramedvedev)
Александр Медведев родился 20 мая 1975 года в Новосибирске. Мама будущего артиста имела краткосрочные отношения с парнем, недавно вернувшимся из армии. Узнав о беременности девушки, кавалер не захотел брать на себя ответственность и больше не появлялся в ее жизни.
Воспитанием Александра занималась по большей части бабушка. Мама пыталась устроить личную жизнь, была замужем и даже родила еще одного ребенка. Однако полноценной семьи не получилось, и по итогу женщина осталась одна с двумя детьми. Денег и сил не хватало, и 9-летнего Сашу мама решила отдать в детский дом. Он пробыл там порядка двух месяцев, а после бабушка забрала его к себе.
Медведев начал рано зарабатывать деньги, уже в 13 лет он выступал в ресторане, где его бабушка работала поваром. Он пел известные композиции отечественных и иностранных певцов, сопровождая свое выступление яркой подачей и необычными нарядами из бабушкиного гардероба.
Учиться будущая звезда сцены, мягко говоря, не любил. После 6 класса Шуру исключили из школы, вместо аттестата выдав справку о «неполном среднем образовании». Медведев стремился получить музыкальное образование, но отсутствие передних зубов мешало ему в этом. Зубов Александра лишил брат, который во время игры ударил его кеглей по лицу. О протезировании, само собой, речь тогда даже не шла.
Чтобы не остаться совсем без образования, Шура после совершеннолетия отправился в Ригу, где окончил курсы дизайнеров-флористов и получил диплом мастера по икебане.
Взлёт музыкальной карьеры
Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram*@ shuramedvedev)
После Риги Шура вернулся в Новосибирск и продолжил петь вечерами в ресторане, а днем вел детские кружки по рукоделию. В 1992 году Медведев познакомился с молодым композитором Павлом Есениным, общение переросло в плодотворное сотрудничество.
В числе произведений, созданных совместно с Есениным, можно назвать такие хиты, как «Холодная луна», «Отшумели летние дожди» и «Ты не верь слезам». Кроме того, он подтолкнул Александра на переезд в столицу. В Москве начинающей звезде было несладко, денег, взятых с собой, хватило на пару дней в гостинице, а потом будущая звезда сцены ночевал на лавочке.
Там он познакомился с путаной Татьяной, которая ненадолго приютила артиста и посоветовала сходить на кастинг в популярный клуб «Манхэттен-Экспресс». На следующий день после выступления Шуры о талантливом беззубом парне в коротких шортах и шубе на голое тело узнала вся столица, а певец получил работу в клубе.
Вскоре Шура выпустил два сольных альбома, получивших огромный успех у слушателей. Композиции исполнителя стали лидерами хит-парадов, Шура дважды был удостоен премии «Золотой граммофон» и признан лучшим исполнителем на фестивале «Песня года» в 1998 и 1999 годах.
Бешеная популярность, успешная карьера, хорошие доходы — у Шуры было всё, о чём он когда-то даже не смел мечтать. Однако на пике карьеры в 2002 году Медведев внезапно пропал из поля видимости медиа.
Наркотическая зависимость и тяжелый недуг
Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram*@ shuramedvedev)
Певец Шура, словно птица феникс, вернулся в мир шоу-бизнеса спустя пять лет. Публика увидела артиста со вставленными зубами и обновленным имиджем.
Позже Медведев расскажет, что уход со сцены был связан с тяжелой наркотической зависимостью и необходимостью лечения от рака.
«У меня онкология была по наркоте. Это еще сложнее. У меня в попе восемь ампул зашито от всех дел, от алкоголя, от наркотиков. Неизвестно, как они работают, но мне хватало на год, на полтора», — рассказал певец в интервью для программы Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».
В ситуации, когда жизнь артиста оказалась под угрозой, он смог взглянуть на нее по-новому, начал бороться с пагубными привычками и спустя время сумел преодолеть болезнь. Шура смог справиться не только с зависимостью от веществ, но и победить рак яичка. Он полагает, что произошедшее было своего рода возмездием за его поведение в молодости.
«Онкология была дана Господом, ну неважно, кто там наверху, за то, что хреначил не в коня корм. По головам ходил, людей не ценил», — объяснял Шура.
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Как сейчас живет певец
Александр Медведев (Шура) (Фото: Instagram*@ shuramedvedev)
Возвращение Шуры на сцену не было фееричным, изменилось время и публика. Он заново обретал популярность, участвуя в различных телевизионных проектах и давая интервью.
Преображённого Шуру можно увидеть в таких шоу, как «Секрет на миллион», «Ты — Суперстар!» и «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ, «Один в один!», «Маска», а также в программах «Звёзды сошлись», AGENTSHOW с Настей Ивлеевой и «Что было дальше?».
Что касается доходов, они были совсем невелики после возвращения.
«Если еще три-четыре года назад артист ездил выступать и за 300, 200, 150 тысяч рублей, сейчас его гонорар уже 2–2,5 млн рублей», — цитирует концертного директора артиста Сергея Лаврова издание news.ru.
В свои 50 лет Александр Медведев по-прежнему ни разу не был в браке и не обзавелся детьми. При этом артист все еще надеется встретить свою любовь.
«Говорят, мужику 50 — только начинается жизнь. Хочется очень в это верить. Я в это верю. Детки — нет. Приемные — тоже нет. Я живу для тех людей, которые мне хлопают. Это главный наркотик в нашей жизни», — говорит Шура про свою личную жизнь.
Сегодня артист, пусть и не вернулся к былой популярности, но все же является заметной фигурой в шоу-бизнесе. В 2025 году он выпустил композицию «Ритмобой» в соавторстве с Антоном Самойловым и стал участником скетч-шоу Марины Кравец и Демиса Карибидиса. Артист активно выступает на телевидении, дает сольные концерты и продолжает радовать поклонников новыми песнями.
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Елена Генералова