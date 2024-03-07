Российских певцов предложили штрафовать за выступления под фонограмму

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Российских музыкантов предложили штрафовать на пять миллионов рублей за выступления под фонограмму. С таким предложением к Госдуме обратился глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Также предлагается наказывать и самих артистов, в числе которых приводятся Филипп Киркоров, Инстасамка, Анна Асти и другие. Если они заявляют о живом выступлении, но на деле поют под фонограмму, их тоже предлагается штрафовать.
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