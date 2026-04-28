«Теперь жених и невеста»: Телеведущая Мария Ивакова выходит замуж
Телеведущая Мария Ивакова выходит замуж. Об этом стало известно из её личного блога.
Мария получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Кирилла Гурбанова. Он выбрал для этого романтичную обстановку на побережье.
Ивакова опубликовала ролик, где запечатлела закатное солнце и морской берег. На видео видно, как Кирилл встал перед девушкой на одно колено и протянул ей кольцо.
«Да! Теперь жених и невеста. 22.04.26», — подписали ролик возлюбленные.Позже выяснилось: пара выбрала эту дату не случайно. В этот день влюбленные отметили трёхлетнюю годовщину отношений. Друзья, коллеги и подписчики быстро отреагировали на публикацию. Они оставили поздравления и пожелали жениху и невесте счастья.