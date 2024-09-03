Раскрыта правда об истинных заработках артистов

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Основатель лейбла Юрий Киселев заявил, что на самом деле артисты могут отдавать до 60% своего заработка лейблам.
«У большинства артистов есть лейбл или продюсер, который забирает в среднем от 10% до 60% их дохода, окупая инвестиции в музыканта. У артистов есть своя команда: звукорежиссёров, танцоров, работников сцены, хореографов, дизайнеров и т. д. Им нужно платить вне зависимости от того, есть концерты или нет — это забирает большую часть дохода артиста», — пояснил в беседе с NEWS.ru Киселев.
Он добавил, что по-настоящему большие гонорары получают топовые артисты.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявлял, что уехавшие с началом специальной военной операции из России артисты являются бесславной плеядой, которые за рубежом никому не нужны.
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