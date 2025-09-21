Певец Ваня Дмитриенко на волне популярности поднял цены на корпоративы

21 сентября 2025, 11:55

Ваня Дмитриенко (фото: Telegram-канал @vaneckavanushka)

Певец Ваня Дмитриенко, ставший настоящим кумиром россиянок, существенно повысил стоимость своих корпоративных выступлений. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.