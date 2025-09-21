Певец Ваня Дмитриенко на волне популярности поднял цены на корпоративы
Певец Ваня Дмитриенко, ставший настоящим кумиром россиянок, существенно повысил стоимость своих корпоративных выступлений. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Если ранее концерты 19-летней звезды оценивались примерно в три миллиона рублей, то сейчас артист берёт за них уже пять миллионов.
Ролики с новым любимцем публики заполонили соцсети: молодёжь мечтает, чтобы Ваня заметил их на концертах, а женщины старше 30 лет готовы ждать, пока певец «подрастёт».
Дмитриенко выступает исключительно с собственной командой музыкантов, передвигается на микроавтобусе Mercedes, а также тщательно заботится о питании своих коллег по сцене – на площадке он требует подготовить три варианта обеда: мясной, диетический и сбалансированный, каждый из которых включает салат, суп и несколько основных блюд.
Билеты на российский тур Дмитриенко разлетаются молниеносно: на 10 из 15 концертов уже объявлен sold-out. Только на двух больших сольных выступлениях в Москве артист может заработать около 60 миллионов рублей.
