Украинская певица Лобода использовала российского мальчика с особенностями развития для хайпа

SHOT: украинцы раскритиковали Лободу за новую песню на русском языке
Светлана Лобода (фото: Instagram** @lobodaofficial)

Украинцы раскритиковали певицу Светлану Лободу за использование российского видео и песню на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Артистка снова оказалась в центре скандала. Поводом стало промо её новой песни. Лобода использовала в соцсетях видео, снятое в российском Тобольске, на котором мальчик просит маму вызвать такси после конфликта в автобусе. Ролик ранее стал вирусным среди российских зумеров, но украинским пользователям выбор Лободы не понравился.

Многие сочли это неэтичным как минимум потому, что, по словам местных, ребёнок из видео имеет особенности в развитии и учится в коррекционной школе. Обвинения в хайпе на чужой уязвимости не заставили себя ждать. Лобода попыталась оправдаться, заявив, что не знала о диагнозе мальчика и просто хотела «поддержать» его.

Однако пользователи соцсетей возмущены не только этим. Певице припомнили, что новая песня снова на русском языке, несмотря на её публичные заявления о «перезагрузке» карьеры и ориентации на украинскую аудиторию. Более того, сам трек звучит, по мнению слушателей, подозрительно похоже на российскую песню Худи.

Дополнительное недовольство вызвала информация о том, что Лобода продолжает сотрудничать с российскими заказчиками – якобы за 15 миллионов рублей она выступает на частных мероприятиях за границей.

