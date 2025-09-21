Украинская певица Лобода использовала российского мальчика с особенностями развития для хайпа

21 сентября 2025, 10:21

SHOT: украинцы раскритиковали Лободу за новую песню на русском языке

Светлана Лобода (фото: Instagram** @lobodaofficial)

Украинцы раскритиковали певицу Светлану Лободу за использование российского видео и песню на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.