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Певец Витас опубликовал редкие кадры с женой и дочерью

Витас (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)

Витас (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)

Известный певец Витас, (настоящее имя Виталий Грачев), поделился редкими фотографиями с супругой и старшей дочерью в своем блоге. На снимке Светлана Грачева позирует с 16-летней Аллой во время семейного завтрака в ресторане.
«Утречко», — подписал публикацию музыкант.

(Фото: Инстаграм*@vitasroom)
Вместе со Светланой Гранковской Витас воспитывает троих детей. Артист не раз признавался в интервью, что влюбился в нее с первого взгляда, когда ему было 19 лет, а ей — 15. Пара официально зарегистрировала свои отношения в 2006 году, а через два года у них родилась дочь Алла. В 2015 году в их семье появился сын Максим, а в 2021 году — дочка Алиса.

Певец не раскрывал информацию о третьей беременности жены и сообщил о рождении дочери уже после события. Он впервые показал Алису поклонникам, когда ей исполнилось три месяца.

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«Убийца»: Сергей Никоненко отказался приглашать в свой спектакль Михаила Ефремова
04 апреля 2025, 11:52

Сергей Никоненко (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко сейчас много времени проводит в Московском государственном академическом театре «Русская песня», где идут репетиции спектакля «Ради жизни на земле! Василий Теркин». Сергей Петрович играет роль солдата Теркина. Артист является и автором постановки совместно с режиссёром Любовью Гречишниковой.
На предложение пригласить в спектакль актёра Михаила Ефремова, который выйдет на свободу по УДО 9 апреля, Никоненко ответил категорическое «нет».
«Для меня Миша Ефремов — убийца. Вот тут ничего не поделаешь со мной», — цитирует слова Сергея Петровича VOICE.
При этом 83-летний актёр и режиссёр заверил, что сын Олега Ефремова очень талантлив.
«Он хорошие спектакли ставил в «Современнике» — их было четыре или пять. Я убежден, что Галина Борисовна Волчек, конечно, ему бы передала театр, и никто бы не возражал в «Современнике» против него. Все знали, что это очень талантливый человек. Но как-то папа умел сочетать алкоголь и творчество. Здесь вот никак не получается. Поэтому убийца. Всё!» — поделился своим мнением Никоненко в интервью «АиФ».
Михаил Ефремов уже получил на руки постановление об УДО. Несмотря на это, он продолжает ходить на работу, соблюдать режим и запреты. По словам адвоката актёра, после освобождения Ефремов пройдёт медицинское обследование, есть подозрения, что у артиста имеются проблемы с лёгкими, сердцем, позвоночником и желудком.

После выхода на волю Ефремову будет запрещено менять место жительства. Он вернётся в свою прежнюю квартиру в Плотниковом переулке, в центре Москвы, где проживал до ареста. Сейчас в ней идёт ремонт.

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«Новый гуру марафонов»: Нагиев пошел по стопам Блиновской
Нагиева сравнили с Блиновской из-за его курсов личностного роста в Дубае
04 апреля 2025, 11:50

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @nagiev.universal)

Дмитрия Нагиева сравнили с Еленой Блиновской из-за курсов личностного роста, которые он ведет в Дубае вместе со своим сыном.
В последнее время Нагиева почти не видно в кино. Некоторые СМИ полагают, что шоумен тратит все силы на преподавание курсов личностного роста в Дубае.

За базовый курс актерского мастерства с участием Нагиева придется заплатить около 40 тысяч рублей. При этом интенсив от Дмитрия и его сына Кирилла в ОАЭ обходится в почти полмиллиона рублей. В программу включены методики американской и европейской театральных школ, а также опыт театральной школы Станиславского и современного коучинга.

Пользователи Сети уже сравнили Нагиева с королевой марафонов Еленой Блиновской, которая находится в СИЗО, и называют его новым гуру марафонов.

Тем временем aif.ru пишет, что курсы Дмитрия Нагиева крайне популярны в рядах дубайских эскортниц.

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«Особый вид боли»: Сын Айзы и Гуфа получил сотрясение мозга
Сын Айзы и Гуфа Сэм получил сотрясение мозга после падения на катке
04 апреля 2025, 11:38

Айза-Лилуна (Фото:Telegram/aizalovesyou)

Сын певицы Айзы и рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Сэм получил сотрясение мозга после падения на катке. Об этом исполнительница рассказала в соцсетях.
«У Сэма сотрясение мозга. Покатался на катке. Упал на коньках. Давно у нас сотрясений мозга не было. Быть мамой мальчика – это особый вид боли», — написала женщина.
По ее словам, у нее была паническая ночь, но сегодня мальчику уже лучше. Айза добавила, что сейчас они соблюдают покой, но в целом знаменитость «стала тяжело переносить болезни детей». Семья живет в Индонезии, младший сын Айзы Элвис с братом занимается серфингом, футболом и программированием, учатся ребята в одной из местных школ. Стоимость года обучения составляет около 900 тысяч рублей.

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#шоу-бизнес
#новости
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«Огромные усилия»: Борщева высказала свое мнение о Слепакове*
Актриса Елена Борщева высказала свое мнение о Слепакове*
04 апреля 2025, 11:20

Елена Борщева (Фото: Instagram**/lenaborshcheva)

Стендап-комик Елена Борщева заявила в одном из своих выступлений, что ее коллега Семен Слепаков* делает «огромные усилия» для возвращения на российскую сцену, сообщают тг-каналы.
Слепакова* признали иноагентом в РФ в апреле 2023 года. Уточнялось, что поводом стали его антироссийские песни и стихи с высмеиванием солдат. В частности, упоминалась композиция «Колыбельная» — песня матери, которая потеряла сына, якобы участвовавшего в боевых действиях на Украине.

«Анализ распространяемых Слепаковым* материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности», — говорилось в судебных документах.
Также известно, что стендап-комик обжаловал свой статус в Верховном суде. После начала спецоперации в Донбассе звезды отечественного шоубиза разделились на осудивших и поддержавших действия российских властей.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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Звезда «Дома-2» Виктория Романец показала откровенные фото в бикини
04 апреля 2025, 10:55

Виктория Романец (Фото: Instagram* @romanets_official)

Звезда «Дома-2» Виктория Романец опубликовала откровенные фото в бикини с отдыха на Мальдивах.
На днях Романец отправилась вместе с подругой отдыхать на Мальдивы, откуда девушка делится с подписчиками атмосферными кадрами, и, по ее словам, проживает свою лучшую жизнь.
Виктория Романец (Фото: Telegram @ romanets_official)

В январе Романец сообщила, что 2025 год станет для нее годом трансформации и начать она планирует с внешности. Девушка уже успела свести татуировки, убрала гель из губ, чтобы закачать новый, и похудела. Также Виктория планирует сделать новую грудь. Сейчас она уже смогла похвастаться подтянутой фигурой.
Виктория Романец (Фото: Telegram @ romanets_official)
Подписчики похвалили Викторию, отметив, что она действительно похорошела и отлично выглядит.

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