Певец Витас опубликовал редкие кадры с женой и дочерью

Витас (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)
Известный певец Витас, (настоящее имя Виталий Грачев), поделился редкими фотографиями с супругой и старшей дочерью в своем блоге. На снимке Светлана Грачева позирует с 16-летней Аллой во время семейного завтрака в ресторане.
«Утречко», — подписал публикацию музыкант.
(Фото: Инстаграм*@vitasroom)Вместе со Светланой Гранковской Витас воспитывает троих детей. Артист не раз признавался в интервью, что влюбился в нее с первого взгляда, когда ему было 19 лет, а ей — 15. Пара официально зарегистрировала свои отношения в 2006 году, а через два года у них родилась дочь Алла. В 2015 году в их семье появился сын Максим, а в 2021 году — дочка Алиса.
Певец не раскрывал информацию о третьей беременности жены и сообщил о рождении дочери уже после события. Он впервые показал Алису поклонникам, когда ей исполнилось три месяца.
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