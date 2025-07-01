Певица Ольга Орлова ответила подписчикам, подозревающим аутизм у ее двухлетней дочери

Певица Ольга Орлова ответила подписчикам, предположившим аутизм у ее дочери Ани
Ольга Орлова (Фото: Telegram @olgaorlova)

Поклонники Ольги Орловой заочно поставили диагноз «аутизм» ее двухлетней дочери после того, как певица в личном блоге поделилась, что наследница до сих пор не разговаривает.



Подписчики 47-летней экс-солистки «Блестящих» встревожились развитием ребенка. В комментариях поклонники артистки начали активно выдвигать предположения, что у девочки проблемы со здоровьем.

Ольге Орловой пришлось ставить онлайн-«диагностов» на место. Она дала понять, что не намерена обсуждать дочь с посторонними людьми.

«А вы доктор?» — ответила артистка одному из интернет-пользователей.

Исполнительница уверена, что со временем Аня научится выговаривать слова и предложения.

Екатерина Коршунова

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