Певица Ольга Орлова ответила подписчикам, подозревающим аутизм у ее двухлетней дочери

01 июля 2025, 16:13

Певица Ольга Орлова ответила подписчикам, предположившим аутизм у ее дочери Ани

Ольга Орлова (Фото: Telegram @olgaorlova)

Поклонники Ольги Орловой заочно поставили диагноз «аутизм» ее двухлетней дочери после того, как певица в личном блоге поделилась, что наследница до сих пор не разговаривает.





Подписчики 47-летней экс-солистки «Блестящих» встревожились развитием ребенка. В комментариях поклонники артистки начали активно выдвигать предположения, что у девочки проблемы со здоровьем.



Ольге Орловой пришлось ставить онлайн-«диагностов» на место. Она дала понять, что не намерена обсуждать дочь с посторонними людьми.





«А вы доктор?» — ответила артистка одному из интернет-пользователей.