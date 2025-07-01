Певица Ольга Орлова ответила подписчикам, подозревающим аутизм у ее двухлетней дочери
Певица Ольга Орлова ответила подписчикам, предположившим аутизм у ее дочери Ани
Поклонники Ольги Орловой заочно поставили диагноз «аутизм» ее двухлетней дочери после того, как певица в личном блоге поделилась, что наследница до сих пор не разговаривает.
Подписчики 47-летней экс-солистки «Блестящих» встревожились развитием ребенка. В комментариях поклонники артистки начали активно выдвигать предположения, что у девочки проблемы со здоровьем.
Ольге Орловой пришлось ставить онлайн-«диагностов» на место. Она дала понять, что не намерена обсуждать дочь с посторонними людьми.
«А вы доктор?» — ответила артистка одному из интернет-пользователей.
Исполнительница уверена, что со временем Аня научится выговаривать слова и предложения.