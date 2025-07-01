Стало известно, как живет объявившая об уходе со сцены Эдита Пьеха
Ушедшая со сцены 87-летняя Эдита Пьеха занимается здоровьем после операции
Народная артистка СССР Эдита Пьеха, объявившая о завершении карьеры, уже несколько лет не выходит в свет. В разговоре с «Абзацем» внук певицы Стас Пьеха рассказал, как сейчас живет 87-летняя артистка.
Известная певица ведет закрытый образ жизни и не появляется на публике. Эдита Станиславовна живет в загородном доме в деревне под Петербургом и общается лишь с самыми близкими.
По словам внука артистки, она отдыхает от концертов и занимается своим здоровьем.
«Бабушка проводит время за прогулками, смотрит телевизор, делится впечатлениями», — рассказал Пьеха.
Ранее Стас Пьеха вспомнил, как подрался с дзюдоистом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».