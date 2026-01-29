Певец Жиган попал под санкции Евросоюза
Певец Жиган (настоящее имя — Роман Чумаков) включен в санкционные списки ЕС против России. Информация следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа, передает РИА Новости.
На сайте Европейского союза обновили санкционные списки, добавив имена шести россиян. Среди них оказался известный рэп-исполнитель Роман Чумаков, известный под псевдонимом Роман Жиган.
Согласно документу, артиста включили в список за публичную поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина и сбор средств для российской армии. По убеждениям музыканта, Россия, Украина и Беларусь — это одна нация, которую необходимо воссоединить.
Помимо Жигана, в санкционный список ЕС попали журналисты Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин, Екатерина Андреева и Мария Ситтель, а также артист балета Сергей Полунин, пишет Telegram-канал Baza.
