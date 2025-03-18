Певица Алекса объяснила объявление о разводе с мужем взломом аккаунта

Александра Чвикова/Алекса (Фото: Инстаграм* @aleksa___official)
В минувшие выходные певица Александра Чвикова, более известная под творческим псевдонимом Алекса, написала в личном блоге о разводе с мужем, 30-летним фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Затем 36-летняя артистка удалили пост и заявила, что её аккаунт был взломан.
Пользователи Сети сразу же усомнились в правдивости этой истории. Они резонно предположили, что если бы хакеры добрались до страницы Алексы, они бы не стали мусолить тему её семейных отношений, а просто выложили бы в открытый доступ её личные данные или слили в интернет интимные фото.
Певица никак не отреагировала на волну негатива и недоверия со стороны пользователей. Вместо этого она опубликовала серию фотографий совместного с мужем и дочкой отдыха в развлекательном центре. Идиллические кадры отдыха с семьёй должны подтвердить, что у них с Вячеславом всё в порядке, в чём, кажется, и так все были уверены.
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* Запрещённая в России социальная сеть
«"Покачать подписчиков на эмоциональных качелях — это дело святое", "Мошенники взломали аккаунт, чтобы напомнить миру об Алексе. Коварные!", "Обман с разводом — просто цирк", «Какой интересный взлом!» — посыпались ехидные и язвительные комментарии.
Певица никак не отреагировала на волну негатива и недоверия со стороны пользователей. Вместо этого она опубликовала серию фотографий совместного с мужем и дочкой отдыха в развлекательном центре. Идиллические кадры отдыха с семьёй должны подтвердить, что у них с Вячеславом всё в порядке, в чём, кажется, и так все были уверены.
Читайте также:
Алекса раскрыла причину, по которой удалила пост о разводе с Вячеславом Дайчевым
Алекса объявила о разводе с Дайчевым через год после свадьбы
«Новая глава в жизни»: Алекса переехала с мужем в загородный дом
* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов