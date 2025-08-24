Певица Алена Апина снялась в блейзере на голое тело в особый день

24 августа 2025, 21:52

Певица Алена Апина снялась в блейзере на голое тело по случаю дня рождения

Алена Апина (Фото: Instagram*/neapina)

Сегодня певица Алёна Апина отмечает 61‑й день рождения и по этому поводу устроила смелую фотосессию — артистка позировала в свободном светлом блейзере на голое тело.





Волосы у неё распущены небрежными волнами, а визажисты подчеркнули природную яркость её внешности гламурным макияжем. На полу перед ней стояли туфли, которые певица сняла перед съёмкой; кадры получились чувственными и атмосферными.



Алена Апина (Фото: Instagram*/neapina)





«Спасибо всем, кто поздравил, всем, кто только собирается это сделать и тем, кто сегодня просто вспомнил обо мне и улыбнулся. Я вас всех очень люблю. Спасибо всем, кто идет сегодня рядом по жизни. Спасибо маме с папой, что эту жизнь мне подарили!» — написала исполнительница.