Певица Алена Апина снялась в блейзере на голое тело в особый день

Певица Алена Апина снялась в блейзере на голое тело по случаю дня рождения
Сегодня певица Алёна Апина отмечает 61‑й день рождения и по этому поводу устроила смелую фотосессию — артистка позировала в свободном светлом блейзере на голое тело.
Волосы у неё распущены небрежными волнами, а визажисты подчеркнули природную яркость её внешности гламурным макияжем. На полу перед ней стояли туфли, которые певица сняла перед съёмкой; кадры получились чувственными и атмосферными.
«Спасибо всем, кто поздравил, всем, кто только собирается это сделать и тем, кто сегодня просто вспомнил обо мне и улыбнулся. Я вас всех очень люблю. Спасибо всем, кто идет сегодня рядом по жизни. Спасибо маме с папой, что эту жизнь мне подарили!» — написала исполнительница.
За последние месяцы Алёна похудела на 15 килограммов и теперь с гордостью выходит в облегающих платьях, чувствуя себя отлично. Сейчас артистка отдыхает в Грузии в сопровождении массажиста Юрия Полинарова; ранее она жаловалась, что погода омрачила их романтическое путешествие.
