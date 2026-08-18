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Стало известно о мошеннических схемах при продаже билетов на концерт Канье Уэста

Канье Уэст (Фото: кадр из документального фильма «Плохой 25»)

Аналитик департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision Иван Костенко предупредил о мошенничестве при продаже билетов на концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге.



Как сообщил эксперт Агентству городских новостей «Москва», высокий спрос и дефицит билетов традиционно привлекают злоумышленников.

«Среди главных схем — фишинговые сайты-клоны. Будут создаваться домены, похожие на официальные билетные площадки: с переставленными буквами, лишними точками и другими приёмами. Пользователь, вводя данные карты на таком сайте, передаёт их мошенникам. Вторая — это поддельные билетные сервисы. Будут создаваться сайты и приложения, которые выглядят как самостоятельные платформы по продаже билетов, но на самом деле таковыми не являются», — отметил Иван.
Специалист включил в уловки преступников фейковые группы в соцсетях и мессенджерах с предложениями по предоплате и продажу несуществующих билетов на вторичном рынке. Кроме того, по словам Костенко, возможны DDoS-атаки на сайты операторов для перенаправления пользователей на ложные «зеркала».
Ольга Щелокова

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