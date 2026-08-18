Стало известно о мошеннических схемах при продаже билетов на концерт Канье Уэста
Аналитик департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision Иван Костенко предупредил о мошенничестве при продаже билетов на концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге.
Как сообщил эксперт Агентству городских новостей «Москва», высокий спрос и дефицит билетов традиционно привлекают злоумышленников.
«Среди главных схем — фишинговые сайты-клоны. Будут создаваться домены, похожие на официальные билетные площадки: с переставленными буквами, лишними точками и другими приёмами. Пользователь, вводя данные карты на таком сайте, передаёт их мошенникам. Вторая — это поддельные билетные сервисы. Будут создаваться сайты и приложения, которые выглядят как самостоятельные платформы по продаже билетов, но на самом деле таковыми не являются», — отметил Иван.Специалист включил в уловки преступников фейковые группы в соцсетях и мессенджерах с предложениями по предоплате и продажу несуществующих билетов на вторичном рынке. Кроме того, по словам Костенко, возможны DDoS-атаки на сайты операторов для перенаправления пользователей на ложные «зеркала».