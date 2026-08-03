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Певица Алсу назвала тех, кто займёт её место на «Интервидении»

Певица Алсу предложила отправлять на «Интервидение» малоизвестных артистов
Алсу Абрамова (Фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу (настоящее имя — Алсу Абрамова), представлявшая Россию на «Евровидении-2000», считает, что на «Интервидение» стоит отправлять молодых и малоизвестных исполнителей. Её слова приводит ТАСС.



Сама артистка не хочет участвовать в конкурсе. Она заявила, что сейчас нужно давать дорогу молодому поколению, среди которого много талантливых вокалистов.

«Я бы не хотела представлять Россию на «Интервидении». Всему своё время. Есть у нас классные, талантливые вокалисты. Нужно брать неизвестных, тех, кто участвует в каких-то конкурсах: «Ну-ка, все вместе», «Голос», — сказала исполнительница.
Алсу отметила, что лишь единицы из участников телешоу становятся популярными артистами даже после призовых мест. Она предложила отправлять на «Интервидение» именно таких конкурсантов, которые уже проявили себя на сцене и показали вокальные способности.
Ольга Щелокова

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