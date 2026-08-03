Певица Алсу назвала тех, кто займёт её место на «Интервидении»
Певица Алсу предложила отправлять на «Интервидение» малоизвестных артистов
Певица Алсу (настоящее имя — Алсу Абрамова), представлявшая Россию на «Евровидении-2000», считает, что на «Интервидение» стоит отправлять молодых и малоизвестных исполнителей. Её слова приводит ТАСС.
Сама артистка не хочет участвовать в конкурсе. Она заявила, что сейчас нужно давать дорогу молодому поколению, среди которого много талантливых вокалистов.
«Я бы не хотела представлять Россию на «Интервидении». Всему своё время. Есть у нас классные, талантливые вокалисты. Нужно брать неизвестных, тех, кто участвует в каких-то конкурсах: «Ну-ка, все вместе», «Голос», — сказала исполнительница.Алсу отметила, что лишь единицы из участников телешоу становятся популярными артистами даже после призовых мест. Она предложила отправлять на «Интервидение» именно таких конкурсантов, которые уже проявили себя на сцене и показали вокальные способности.