Певица Алсу назвала тех, кто займёт её место на «Интервидении»

03 августа 2026, 13:04

Певица Алсу предложила отправлять на «Интервидение» малоизвестных артистов

Алсу Абрамова (Фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу (настоящее имя — Алсу Абрамова), представлявшая Россию на «Евровидении-2000», считает, что на «Интервидение» стоит отправлять молодых и малоизвестных исполнителей. Её слова приводит ТАСС.





Сама артистка не хочет участвовать в конкурсе. Она заявила, что сейчас нужно давать дорогу молодому поколению, среди которого много талантливых вокалистов.

«Я бы не хотела представлять Россию на «Интервидении». Всему своё время. Есть у нас классные, талантливые вокалисты. Нужно брать неизвестных, тех, кто участвует в каких-то конкурсах: «Ну-ка, все вместе», «Голос», — сказала исполнительница.