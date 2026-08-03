«Идти на поводу»: Илья Гуров одобрил уход Юлии Савичевой из соцсетей из-за хейта

03 августа 2026, 12:15

Певец Илья Гуров поддержал Юлию Савичеву после её ухода из соцсетей из-за хейта

Юлия Савичева (Фото: Telegram @yuliasavicheva)

Певец Илья Гуров высказался в поддержку Юлии Савичевой, которая приняла решение покинуть социальные сети из-за негативных комментариев.





В беседе с «Газетой.Ru» артист заявил, что певице не стоит поддаваться недоброжелателям. Кроме того, Гуров сообщил, что одобряет решение Савичевой сменить имидж и заниматься тем, что ей нравится.

«Юлия Савичева — это яркий пример того, как не нужно бояться держаться за прошлый образ, идти на поводу у аудитории и ломать себя. Она точно не должна идти на поводу у негативных комментариев, потому что это будет из разряда «сломать себя»; у неё много концертов, гастролей, всегда аншлаги — это подтверждение того, что она на верном пути», — отметил певец.