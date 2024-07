Певица Алсу продаёт квартиру с сауной в центре Москвы за 299 млн

Детство Лав

Старт карьеры Лав

Карьера Лав в музыке

Знакомство Кортни Лав и Курта Кобейна

Наркотическая зависимость Лав и Кобейна

Жизнь Лав после смерти Курта

Кортни Лав сегодня

«Кортни, никогда не сдавайся, для Фрэнсис. Я люблю тебя», — писал Кобейн в своей предсмертной записке.





Подробнее о наркозависимости Лав, начале музыкальной карьеры и жизни после смерти Кобейна расскажет редакцияКортни Мишель Харрисон родилась 9 июля 1964 года в семье Хэнка Харрисона и Линды Кэрролл, в эпицентре хиппи-культуры – Сан-Франциско. В доме семьи часто собиралось много друзей родителей, которые употребляли не только алкоголь, но и запрещённые вещества. Когда мать Кортни подала на развод, то сообщила суду, что Хэнк дал попробовать дочери ЛСД, когда ей было всего 4 года. После этого мужчину лишили родительский прав.После развода Линда с дочерью переехали в одну из коммун хиппи, где женщина вышла замуж во второй раз. Новому мужу мать Кортни родила ещё двух девочек. Женщина выносила и мальчика, но он быстро скончался от врождённого порока сердца.Брак Линды и её нового супруга продлился недолго, после чего она забрала дочерей и перебралась с ними в Новую Зеландию.Учёба в школе была сложной для Кортни. Несмотря на талант, который отмечали все педагоги, Лав с детства страдала лёгкой формой аутизма, которая заметно усложняла для неё коммуникацию со сверстниками.14-летнюю Кортни отправили назад в Штаты, к приёмному отцу, где спустя недолгое время она попалась на краже футболки. Подростка отправили в исправительную колонию для малолетних, после освобождения из которой Лав принялась работать. Она перепробовала множество профессий, от стриптизёрши до официантки, пока не решила сосредоточиться на искусстве.Кортни Харрисон сменила свою фамилию на Лав (Love — в переводе с английского — любовь) и решила попробовать себя на актёрском поприще. В 1985 году она пришла на кастинг Алекса Кокса, который снимал фильм о жизни Сида Вишеза, басиста группы Sex Pistols, девушка пришла на кастинг, мечтая о роли возлюбленной гитариста, Нэнси. К её разочарованию, ей доверили сыграть лишь Гретхен, подружку главной героини.Зато в следующей своей картине «Прямо в ад» Кокс предложил Кортни главную женскую роль – Велму. После она даже побывала в ток-шоу Энди Уорхола как восходящая звезда кинематографа.Однако работа актрисы быстро наскучила Лав, и она решила попробовать себя в музыке.В 1982 году Лав посетила концерт тогда еще начинающей группы Faith No More и даже попробовала себя в качестве вокалистки, но после записи чернового материала получила отказ. Неудачный опыт стал топливом для её собственного проекта Pagan Babies.Только в 1989 году Лав почувствовала в себе силы на новый рывок и дала объявление о поиске музыкантов для создания рок-группы, которая получила название Hole («Дыра») и стала её главным музыкальным проектом.Продюсером первого альбома стала басистка главной группы американского андеграунда тех лет Sonic Youth Ким Гордон, критики встретили коллектив благоприятно. Из-за сильного феминистского подтекста Hole часто ассоциировали с движением Riot Grrrl, однако Лав отрицала эту связь. Группа пела о главных женских проблемах — материнство, депрессия, роды, насилие.Кортни Лав четыре раза номинировали на премию «Грэмми».12 января 1990 года Кортни Лав пришла в один из клубов Портленда, где в тот день выступала еще малоизвестная группа Nirvana. Она пересеклась с Кобейном возле сцены и заявила о его сходстве с солистом группы Soul Asylum. По слухам, это сравнение сильно оскорбило Кобейна. Он оттолкнул от себя Кортни, после чего между ними завязалась драка на полу. Так началась история любви короля и королевы рок-музыки.После этого конфликта общение музыкантов оборвалось, однако год спустя Лав узнала от барабанщика Nirvana, что Кобейн спрашивал он ней. Тогда она решила действовать и отправила ему примирительный презент — коробку в форме сердца. Многие, кстати, считают, что именно это послужило вдохновением для культовой песни Heart-Shaped Box, однако сам музыкант это отрицает.Отношения Лав и Кортни развивались очень быстро. Они были безумно влюблены друг в друга, могли болтать по телефону часами. Позже Курт признался, что хотел побыть холостяком чуть дольше, однако любовь к Кортни заставила его завязать со свободными отношениями.Свободные отношения пары закончились в 1992 году, когда Лав узнала, что беременна. Тогда Курт и Кортни решили пожениться. Сделали они это по-хулигански красиво, как и подобает главным бунтарям 90-х. Он – в своей любимой клетчатой пижаме, а она – в платье актрисы Фрэнсис Фармер, от творчества которой оба фанатели.18 августа 1992 года у звёздной пары родилась дочь Фрэнсис.Отношения между супругами начали портиться из-за зависимости от запрещённых веществ.Как мы говорили ранее, первые наркотики Кортни попробовала в возрасте четырёх лет. Во взрослой жизни девушка неоднократно признавалась, что действительно страдает от наркотической зависимости.Не стоит забывать, что девизом того времени была фраза — «Секс, наркотики, рок-н-ролл». Лав и Кобейн, как главные звёзды эпохи, следовали этому правилу. После рождения дочери у пары даже едва не отобрали детей, когда Кортни призналась, что употребляла вещества будучи беременной. Позже она уточнила, что на тот момент ещё не знала о своём положении.В марте 1994 года Курт во время своего европейского тура заболел бронхитом. Кортни полетела к мужу в Рим, где обнаружила его без сознания в номере отеля. Позже стало известно, что у музыканта произошла передозировка снотворным, которое он запивал шампанским.После ещё нескольких подобных инцидентов Лав заставила Кобейна отправиться в реабилитационную клинику, откуда он сбежал. Семье не удалось найти музыканта самостоятельно, поэтому Лав заблокировала его карты и наняла детектива.Позднее именно этот детектив стал одним из главных сторонников версии об убийстве музыканта. Среди его аргументов было то, что Кобейн не мог справиться с ружьем с тем количеством героина, которое было в его крови на момент смерти, контраст последних строчек предсмертной записки с ее основным содержанием, а также отсутствие отпечатков пальцев на ружье.Он выдвинул версию о том, что Лав сама заказала убийство мужа, испугавшись развода, документы на который музыкант начал оформлять незадолго до смерти. Если бы он завершил процедуры вовремя, доля Кортни в наследстве уменьшилась бы с 30 миллионов до одного.Спустя четыре дня после смерти Кобейна группа Лав выпустила альбом «Live through this», разорвавший все чарты и полюбившийся как слушателям, так и критикам. Фанатов Кортни продолжила радовать не только музыкой, но и новыми скандалами. В начале 00-х суд обязал её пройти курсы по управлению гневом, а в 2004 году Лав попала в психиатрическую клинику после попытки суицида. Звезда стала часто появляться в состоянии наркотического опьянения на публике, и в 2006 году она принудительно прошла курс лечения. Сама певица признавалась, что с 2007 года не употребляла запрещенные препараты.9 июля 2024 года Кортни Лав исполнилось 60 лет. Она живёт достаточно закрыто, больше не демонстрируя бунтарского поведения и эпатажных выходок. Сама она заявляет, что больше не употребляет наркотических веществ. 32-летняя дочь звёздной пары Фрэнсис занимается изобразительным искусством, музыкой, а в 2015 году она стала продюсером документального фильма «Курт Кобейн: Чертов монтаж».