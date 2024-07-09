Певица Алсу продаёт квартиру с сауной в центре Москвы за 299 млн

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Певица Алсу продаёт пятикомнатные апартаменты с сауной на Никитском бульваре в центре Москвы за 299 миллионов рублей. Об этом пишет Life.ru.
Согласно сообщению, пятикомнатную квартиру Алсу подарили родители на её совершеннолетие. Площадь жилья составляет 247 квадратных метров. В квартире есть три спальни, три санузла, кухня-столовая, а также кабинет, гардероб и сауна.
Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака в конце мая текущего года. Слухи о том, что в семье певицы не все ладно появились еще в прошлом году, однако Алсу старалась избегать комментариев на эту тему.
В СМИ разлад в семье артистки связывают с возможными изменами супруга. В частности, в крахе ее брака некоторые представители шоу-бизнеса обвиняют модель Анастасию Решетову.
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Элина Позднякова