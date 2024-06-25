«Низкий социальный статус»: Алсу обвинила Решетову в интимной связи со своим мужем и вранье

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Певица Алсу в своём блоге в социальной сети прокомментировала высказывания модели Анастасии Решетовой. Исполнительница опровергла слова Решетовой о том, что она не стала бы вступать в отношения с занятым мужчиной.
Поклонники певицы предположили, что супруг Алсу, Ян Абрамов, мог крутить роман с моделью.
Анастасия Решетова — российская модель, первая вице-мисс России 2014 года. Она также известна как бизнес-леди, писательница, певица и телеведущая. Её многогранный талант и яркая личность помогли девушке сохранить популярность и интерес публики даже после завершения отношений с рэпером Тимати.
Анастасия Решетова родилась 23 января 1996 года в Москве. Она росла в русско-татарской семье и была старшим ребёнком. Позже у Анастасии родилась младшая сестра Валентина. После развода родителей Анастасия и её сестра остались с отцом, который был отставным военнослужащим в звании полковника. Он воспитывал дочерей в строгой и дисциплинированной атмосфере, что отразилось на характере будущей знаменитости.
Анастасии Решетовой пришлось начать работать моделью в юном возрасте, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Её первый серьёзный успех пришёл в 17 лет, когда она стала первой вице-мисс России после участия в конкурсе «Мисс Университет». Этот статус открыл ей двери в мир высокой моды.
Вскоре Анастасия стала лицом модных журналов и рекламных кампаний, а также закрыла показ дизайнера Яси Миночкиной. Успех на конкурсе красоты позволил ей открыть клинику красоты и здоровья и запустить собственный бренд одежды In.Hype. Развивая бизнес, Решетова также основала линейку нижнего белья «Гейша», лицом которого стала. Её роман с рэпером Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) привёл к новым возможностям, включая работу над музыкальными композициями под псевдонимом RA.
В 2021 году Анастасия дебютировала в качестве ведущей телепроекта «Ты — топ-модель» на ТНТ, где работала в команде со знаменитостями, получая опыт от известного дизайнера Филиппа Плейна.
После расставания с моделью Алёной Шишковой рэпер Тимати заинтересовался Анастасией Решетовой, с которой познакомился через общих друзей. Со временем они поняли, что хотят быть вместе. Несмотря на то, что Тимати старше Анастасии на 13 лет, он взял на себя роль наставника, помогая ей найти свой путь. Их отношения не были безоблачными, сопровождаясь ссорами и предательством.
Публичность стала для Анастасии испытанием, приводя к эмоциональному напряжению из-за негатива и сплетен. В июле 2018 года появились слухи о расставании пары, но вскоре Решетова опровергла их, присоединившись к Тимати и его семье. Поклонники также обсуждали её предполагаемые тайные отношения с Егором Кридом, но подтверждений романа не было.
Спекуляции о помолвке возникли после появления кольца на пальце Анастасии и загадочных записей в соцсетях. В следующем году стало известно о её беременности, это подтвердили коллеги Тимати по лейблу Black Star. В октябре 2019 года Анастасия родила сына Ратмира. Несмотря на трудности во время беременности, она считает его чудом жизни. Решетова проявила себя как заботливая мать, но столкнулась с послеродовой депрессией и не получила должной поддержки от Тимати, что привело к завершению их отношений.
Анастасия поделилась своим опытом сложных отношений и разрыва в фильме «Мой монолог», который, по её мнению, поставил точку в их истории и положил конец слухам.
В средствах массовой информации часто обсуждают изменения во внешности Анастасии Решетовой. Она призналась, что прибегала к услугам пластических хирургов, чтобы скорректировать форму губ и размер груди, но отрицает, что часто пользуется хирургическими методами.
Недавно Анастасия Решетова заявила, что не стала бы встречаться с женатыми мужчинами. В ответ на это певица Алсу оставила короткий комментарий под публикацией в Instagram*: «Врёт», — и добавила подмигивающий смайлик.
Напомним, ранее стало известно, что Алсу подала на развод после 18 лет совместной жизни с бизнесменом Яном Абрамовым. Среди предполагаемых причин расставания называют возможные измены со стороны супруга. Также в СМИ появились слухи о новой подруге Абрамова, которая, по мнению некоторых пользователей, похожа на Алсу.
Читайте также:
«Не нравятся власти»: юрист раскрыл, как работает закон об иноагентах в России
«Еще не дедушка»: Сексолог раскрыла, какая интимная жизнь у Лепса и его 18-летней спутницы
Актёру Ефремову предложили УДО в обмен на участие в спецоперации
Instagram* - владелец компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена
Кто такая Анастасия Решетова?
Анастасия Решетова — российская модель, первая вице-мисс России 2014 года. Она также известна как бизнес-леди, писательница, певица и телеведущая. Её многогранный талант и яркая личность помогли девушке сохранить популярность и интерес публики даже после завершения отношений с рэпером Тимати.
Анастасия Решетова родилась 23 января 1996 года в Москве. Она росла в русско-татарской семье и была старшим ребёнком. Позже у Анастасии родилась младшая сестра Валентина. После развода родителей Анастасия и её сестра остались с отцом, который был отставным военнослужащим в звании полковника. Он воспитывал дочерей в строгой и дисциплинированной атмосфере, что отразилось на характере будущей знаменитости.
Блогер Лерчек и ее супруг развелись в досудебном порядке
Путь к популярности
Анастасии Решетовой пришлось начать работать моделью в юном возрасте, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Её первый серьёзный успех пришёл в 17 лет, когда она стала первой вице-мисс России после участия в конкурсе «Мисс Университет». Этот статус открыл ей двери в мир высокой моды.
Вскоре Анастасия стала лицом модных журналов и рекламных кампаний, а также закрыла показ дизайнера Яси Миночкиной. Успех на конкурсе красоты позволил ей открыть клинику красоты и здоровья и запустить собственный бренд одежды In.Hype. Развивая бизнес, Решетова также основала линейку нижнего белья «Гейша», лицом которого стала. Её роман с рэпером Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) привёл к новым возможностям, включая работу над музыкальными композициями под псевдонимом RA.
В 2021 году Анастасия дебютировала в качестве ведущей телепроекта «Ты — топ-модель» на ТНТ, где работала в команде со знаменитостями, получая опыт от известного дизайнера Филиппа Плейна.
История личной жизни модели
После расставания с моделью Алёной Шишковой рэпер Тимати заинтересовался Анастасией Решетовой, с которой познакомился через общих друзей. Со временем они поняли, что хотят быть вместе. Несмотря на то, что Тимати старше Анастасии на 13 лет, он взял на себя роль наставника, помогая ей найти свой путь. Их отношения не были безоблачными, сопровождаясь ссорами и предательством.
Публичность стала для Анастасии испытанием, приводя к эмоциональному напряжению из-за негатива и сплетен. В июле 2018 года появились слухи о расставании пары, но вскоре Решетова опровергла их, присоединившись к Тимати и его семье. Поклонники также обсуждали её предполагаемые тайные отношения с Егором Кридом, но подтверждений романа не было.
Спекуляции о помолвке возникли после появления кольца на пальце Анастасии и загадочных записей в соцсетях. В следующем году стало известно о её беременности, это подтвердили коллеги Тимати по лейблу Black Star. В октябре 2019 года Анастасия родила сына Ратмира. Несмотря на трудности во время беременности, она считает его чудом жизни. Решетова проявила себя как заботливая мать, но столкнулась с послеродовой депрессией и не получила должной поддержки от Тимати, что привело к завершению их отношений.
Анастасия поделилась своим опытом сложных отношений и разрыва в фильме «Мой монолог», который, по её мнению, поставил точку в их истории и положил конец слухам.
Пластические операции
В средствах массовой информации часто обсуждают изменения во внешности Анастасии Решетовой. Она призналась, что прибегала к услугам пластических хирургов, чтобы скорректировать форму губ и размер груди, но отрицает, что часто пользуется хирургическими методами.
«Депрессия и развод»: Пугачева покинула Израиль
Певица Алсу прокомментировала слова Решетовой
Недавно Анастасия Решетова заявила, что не стала бы встречаться с женатыми мужчинами. В ответ на это певица Алсу оставила короткий комментарий под публикацией в Instagram*: «Врёт», — и добавила подмигивающий смайлик.
Напомним, ранее стало известно, что Алсу подала на развод после 18 лет совместной жизни с бизнесменом Яном Абрамовым. Среди предполагаемых причин расставания называют возможные измены со стороны супруга. Также в СМИ появились слухи о новой подруге Абрамова, которая, по мнению некоторых пользователей, похожа на Алсу.
Алсу обозвала любовниц бывшего мужаКорреспондент POPCAKE.TV попросила Алсу прокомментировать ситуацию о разводе с супругом и его изменах. Однако артистка заявила, что не хотела бы опускаться и назвала любовниц мужа «девушками с низким социальным статусом».
Читайте также:
«Не нравятся власти»: юрист раскрыл, как работает закон об иноагентах в России
«Еще не дедушка»: Сексолог раскрыла, какая интимная жизнь у Лепса и его 18-летней спутницы
Актёру Ефремову предложили УДО в обмен на участие в спецоперации
Instagram* - владелец компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена
Мира Полтева