Вилла в Крыму и квартира в Лондоне: какое имущество делят Алсу с Абрамовым

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Российская певица Алсу подала иск о разделе имущества в Савеловский суд Москвы, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, заседание состоится 26 июля. В настоящее время супружеской паре принадлежат: элитный особняк на Рублевке, коттедж с личным пляжем в Крыму, квартира в Лондоне.
Прежде сообщалось, что супруг Алсу Ян Абрамов подал ходатайство в суд о предоставлении дополнительного срока примирения. Предполагалось, что таким образом бизнесмен намерен сохранить семью. Однако позже выяснилось, что пара окончательно решила расторгнуть брак и разделить имущество в судебном порядке.
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Анастасия Хохлова