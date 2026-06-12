Певица Алёна Свиридова сократила число выступлений из-за хронической болезни
Певица Алёна Свиридова сократила количество выступлений из-за хронической болезни. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Ближайшие концерты артистки состоятся в июле, затем в графике возникнет пауза до октября. Сообщается, что проблемы со здоровьем у 63-летней исполнительницы «Розового фламинго» и «Бедной овечки» начались в прошлом году.
С осени Свиридова регулярно ложится в дневной стационар — прошла уже минимум восемь процедур, последнюю провели в мае. При этом певица продолжает много путешествовать по России и за рубежом. Весной и летом она отдыхает от столичной суеты в Крыму, где у неё стоит дом на берегу моря. Сама артистка заверяет, что у неё нет проблем со здоровьем и всё хорошо.
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