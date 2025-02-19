Певица Алёна Свиридова вышла в свет с возлюбленным, который моложе неё на 14 лет – фото

Алёна Свиридова (фото: Instagram* @alenasviridova)
Певица Алёна Свиридова вышла в свет с возлюбленным, который на 14 лет моложе неё. Пара посетила премьеру фильма «Красный шёлк» в кинотеатре «Октябрь».
Артистка состоит в отношениях с Давидом Варданяном. Недавно она призналась, что они вместе уже 16 лет. Обычно Свиридова не делится подробностями своей личной жизни, но отметила, что наконец-то встретила «своего человека».
Алёна Свиридова и Давид Варданян (фото: Instagram* @alenasviridova)
У певицы есть двое детей. Первый сын Василий уже более 20 лет назад переехал вместе с отцом Сергеем Свиридовым в Канаду. Артистка призналась, что со старшим сыном у неё практически полностью совпадают взгляды на жизнь и интересы, они могут часами разговаривать на разнообразные темы. Однако из-за частой разлуки Свиридовой очень не хватает общения с наследником.
Второй сын певицы Григорий живёт в Москве и в 2023 году поступил в ГИТИС. Его Свиридова родила от манекенщика Дмитрия Мирошниченко Артистка рассказывала, что выбрала для сына хороший институт кинопроизводства в Канаде, однако в последний момент Григорий передумал туда поступать и вернулся в Москву.
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*запрещён в РФ
Алёна Свиридова и Давид Варданян (фото: Instagram* @alenasviridova)
У певицы есть двое детей. Первый сын Василий уже более 20 лет назад переехал вместе с отцом Сергеем Свиридовым в Канаду. Артистка призналась, что со старшим сыном у неё практически полностью совпадают взгляды на жизнь и интересы, они могут часами разговаривать на разнообразные темы. Однако из-за частой разлуки Свиридовой очень не хватает общения с наследником.
Второй сын певицы Григорий живёт в Москве и в 2023 году поступил в ГИТИС. Его Свиридова родила от манекенщика Дмитрия Мирошниченко Артистка рассказывала, что выбрала для сына хороший институт кинопроизводства в Канаде, однако в последний момент Григорий передумал туда поступать и вернулся в Москву.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова