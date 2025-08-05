Певица Анастасия Стоцкая привезла с Мальдив 60 килограммов грязной одежды
Певица Анастасия Стоцкая вернулась в Россию после отдыха на Мальдивах и поделилась своими впечатлениями с подписчиками в соцсетях.
Артистка отметила, что за время отпуска у нее накопилось не только множество ярких воспоминаний, но и 4 килограмма лишнего веса, а также 60 килограммов грязной одежды.
«Плюс 4 лишних кг, 60 кг грязной одежды, 4 тысячи карточек в телефоне и миллион воспоминаний о чудесном отдыхе. Мальдивы, я уже скучаю», — написала она.Стоцкая провела время на одном из островов вместе с детьми. У нее есть 14-летний сын Александр и 8-летняя дочь Вера от бывшего мужа Сергея Абгаряна. Пара рассталась в 2019 году, и певица ранее признавалась, что старалась сохранить семью, однако, когда это не удалось, сделала все возможное, чтобы развод не стал предметом обсуждения. Лишь спустя 2,5 года после расставания она сообщила о разводе. Стоцкая подчеркнула, что экс-супруг активно участвует в жизни детей и видится с ними практически каждый день, и у нее никогда не возникало желания ограничивать их общение.
В 2021 году стало известно о романе Стоцкой с коллегой Александром Казьминым, который младше ее на семь лет. Пара иногда делится совместными фотографиями в социальных сетях, но предпочитает не комментировать свою личную жизнь.