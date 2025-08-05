Певица Анастасия Стоцкая привезла с Мальдив 60 килограммов грязной одежды

05 августа 2025, 14:52

Анастасия Стоцкая (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Певица Анастасия Стоцкая вернулась в Россию после отдыха на Мальдивах и поделилась своими впечатлениями с подписчиками в соцсетях.





Артистка отметила, что за время отпуска у нее накопилось не только множество ярких воспоминаний, но и 4 килограмма лишнего веса, а также 60 килограммов грязной одежды.





«Плюс 4 лишних кг, 60 кг грязной одежды, 4 тысячи карточек в телефоне и миллион воспоминаний о чудесном отдыхе. Мальдивы, я уже скучаю», — написала она.

