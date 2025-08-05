«Позволяет себе такое на сцене»: Волочкова назвала «полной дичью» концерт Булановой

05 августа 2025, 14:28

Волочкова назвала «полной дичью» номер Булановой с подтанцовкой

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова жестко высказалась о выступлении певицы Татьяны Булановой с подтанцовкой. Народная артистка России назвала его «полной дичью». Ее слова приводит «Абзац».





Волочкова поразилась, что Буланова «позволяет себе такое на сцене», охарактеризовав ее номер как «треш» и «полный антипрофессионализм». Балерина предположила, что певица «с улицы подобрала» танцоров, а также усомнилась, что «после такого» на ее следующем концерте вообще появятся зрители.

«То, что я увидела, — полная дичь», — сказала собеседница издания.