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Концерт Олега Майами в ХМАО может сорваться после мата на сцене

Продажа билетов на концерт певца Олега Майами в Сургуте приостановлена
Олег Майами (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Концерт Олега Майами в Сургуте оказался под угрозой срыва после его скандального выступления в Абрау-Дюрсо, сообщает Ura.ru.



Планировавшийся на 5 декабря концерт в Сургуте столкнулся с проблемами: продажа билетов приостановлена, и ситуация остается неопределенной. Представители билетного оператора сообщили, что «концерт под вопросом», и к концу недели ожидается ясность по этому поводу.

Также декабрьский концерт исчез из гастрольного графика, размещенного на официальном сайте исполнителя.

Накануне Telegram-канал «Звездач» писал о том, что Майами послал одного из своих зрителей на три буквы. Исполнитель говорил, что мужчина мешал всем остальным во время концерта. Позже Олег извинился перед аудиторией за несдержанность.

Никита Кротов

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