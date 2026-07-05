В Пущино началась церемония прощания с актёром Александром Высоковским
В подмосковном Пущино началась церемония прощания с актёром Александром Высоковским. Об этом сообщает ТАСС.
Александр Викторович исчез в Подмосковье после того, как отправился на рыбалку с сыном на дикий пляж. Позже водолазы нашли тело актёра в Оке. В правоохранительных органах заявили, что причиной гибели мужчины стал несчастный случай.
Артисту было 62 года. Зрители знают его по ролям в сериале «Бригада» и фильме «Бумер». Брат Высоковского сообщил, что прощание уже проходит. Он подчеркнул, что мероприятие носит очень личный характер: на нём присутствуют только родственники и близкие друзья.
Актёр проживал в Пущино. Там же состоятся и похороны. Родственник отметил, что в этом городе находится семья Высоковского, его дом и связанное с ним творчество, поэтому он и останется здесь.
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