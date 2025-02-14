Расцвела от любви: жених-испанец показал похорошевшую Ани Лорак в День святого Валентина

Ани Лорак и Исаак Виджраку (фото: Instagram* @isaac_vidjrakou)
В День святого Валентина Ани Лорак и её жених Исаак Виджраку признались друг другу в любви. Будущий муж певицы опубликовал их совместное фото.
В этом году артистка и её избранник отмечают 14 февраля в статусе влюблённых в последний раз. В этом году они планируют пожениться.
Испанец, ранее работавший духовным наставником в дорогих отелях, поделился фотографией, на которой позирует с любимой. На кадре Лорак предстала в образе с мелкими кудряшками и нюдовым макияжем.
Поклонники пишут, что рядом с Виджраку 46-летняя исполнительница расцвела. Роман с испанцем у неё начался в 2022 году, а в прошлом году пара объявила о помолвке. Сейчас певица занимается организацией свадьбы. Однако, вопреки ожиданиям, она будет скромной, поскольку, как рассказывала Лорак, в её жизни было много ярких и пышных торжеств.
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*запрещён в РФ
Испанец, ранее работавший духовным наставником в дорогих отелях, поделился фотографией, на которой позирует с любимой. На кадре Лорак предстала в образе с мелкими кудряшками и нюдовым макияжем.
Поклонники пишут, что рядом с Виджраку 46-летняя исполнительница расцвела. Роман с испанцем у неё начался в 2022 году, а в прошлом году пара объявила о помолвке. Сейчас певица занимается организацией свадьбы. Однако, вопреки ожиданиям, она будет скромной, поскольку, как рассказывала Лорак, в её жизни было много ярких и пышных торжеств.
Читайте также:
«Готов рискнуть»: Испанский жених Ани Лорак признаётся ей в чувствах
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова