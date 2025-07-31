Певица Bearwolf подняла цену за своё выступление

31 июля 2025, 09:42

SHOT: стоимость выступлений певицы Bearwolf увеличилась до 3 млн рублей

певица Bearwolf (Фото: Instagram*, @valeriya_bearwolf)

Певица Bearwolf подняла цену за выступление в 10 раз — с 350 тысяч рублей до 3 миллионов рублей (за год). Bearwolf сообщила, что за новый гонорар она споёт на один трек больше, сообщает телеграм-канал SHOT.