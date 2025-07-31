Певица Bearwolf подняла цену за своё выступление
Певица Bearwolf подняла цену за выступление в 10 раз — с 350 тысяч рублей до 3 миллионов рублей (за год). Bearwolf сообщила, что за новый гонорар она споёт на один трек больше, сообщает телеграм-канал SHOT.
Выступление певицы длится всего 30 минут, в программе 9 композиций. Что же касается требований артистки к организаторам концерта, то она полетит только бизнес-классом. По городу звезду и её команду должны возить выспавшиеся водители со стажем не менее 6 лет. Из необычных требований — силиконовые накладки на грудь в гримёрке.
Напомним, что ещё год назад концерт Bearwolf стоил 350 тысяч рублей. Осенью певица подняла ценник до 600 тысяч.
Также известно, что у артистки появились долги перед Федеральной налоговой службой — она должна около 900 тысяч рублей. В ближайшее время певице могут заблокировать счета.
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