Кейт Мосс снялась в кружевном бюстгальтере без трусов для Saint Laurent

31 июля 2025, 00:35

51-летняя Кейт Мосс представила дерзкие образы в новой рекламе нижнего белья

Кейт Мосс (Фото: Instagram* @katemossagency)

51-летняя супермодель Кейт Мосс снялась в провокационной съемке для Saint Laurent, представая в кружевном бюстгальтере с чулками без нижнего белья.