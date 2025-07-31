Кейт Мосс снялась в кружевном бюстгальтере без трусов для Saint Laurent
51-летняя супермодель Кейт Мосс снялась в провокационной съемке для Saint Laurent, представая в кружевном бюстгальтере с чулками без нижнего белья.
На представленных снимках Кейт Мосс позирует на кровати с распущенными волосами и макияжем, подчеркнутым черными стрелками, облаченная в кружевной лиф и чулки. В рамках этой же кампании модель была запечатлена в зеленом мини-платье, голубых босоножках на каблуках и браслетах.
Это не первая подобная съемка Мосс в этом году: в начале июля она участвовала в рекламе Versace, появившись в леопардовом мини-платье с глубоким декольте также без нижнего белья. В той кампании, наряду с Мосс, приняли участие Клаудия Шиффер, Кристен Макменами, Эмбер Валлетта и Наташа Поли.
Ранее, в рамках Недели моды в Париже, Кейт Мосс посетила показ Saint Laurent вместе со своей 22-летней дочерью Лилой, выбрав образ с черной прозрачной блузкой в горошек, бархатным жакетом и брюками с завышенной талией.
* запрещён в РФ.
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