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Потомок династий Трубецких и Голицыных умер после госпитализации с пневмонией

Князь Александр Трубецкой скончался в Москве на 79-м году жизни
Фото: iStock/ sudok1

Князь Александр Трубецкой — прямой потомок знаменитых родов Трубецких и Голицыных, почётный профессор МГУ и общественный деятель — скончался в Москве на 79-м году жизни после осложнений от пневмонии.



Александр Александрович родился в 1947 году в Париже в семье русских эмигрантов. Всю жизнь посвятил сохранению исторического наследия России: возглавлял фонд «Русское зарубежье», курировал реставрацию усадеб, организовывал выставки архивных документов. С 2003 года — почётный профессор МГУ за вклад в изучение истории дипломатии Российской империи.

24 июля 2025 года его экстренно госпитализировали с осложнениями после перенесённой пневмонии. Состояние удалось стабилизировать, но 28 июля князь скончался.

Церемония прощания пройдёт 30 июля в Донском монастыре. Похоронят Трубецкого на родовом участке Новодевичьего кладбища рядом с предками.

Елизавета Теодорович

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