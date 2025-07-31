Потомок династий Трубецких и Голицыных умер после госпитализации с пневмонией

31 июля 2025, 00:33

Князь Александр Трубецкой скончался в Москве на 79-м году жизни

Фото: iStock/ sudok1

Князь Александр Трубецкой — прямой потомок знаменитых родов Трубецких и Голицыных, почётный профессор МГУ и общественный деятель — скончался в Москве на 79-м году жизни после осложнений от пневмонии.