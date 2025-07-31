Потомок династий Трубецких и Голицыных умер после госпитализации с пневмонией
Князь Александр Трубецкой — прямой потомок знаменитых родов Трубецких и Голицыных, почётный профессор МГУ и общественный деятель — скончался в Москве на 79-м году жизни после осложнений от пневмонии.
Александр Александрович родился в 1947 году в Париже в семье русских эмигрантов. Всю жизнь посвятил сохранению исторического наследия России: возглавлял фонд «Русское зарубежье», курировал реставрацию усадеб, организовывал выставки архивных документов. С 2003 года — почётный профессор МГУ за вклад в изучение истории дипломатии Российской империи.
24 июля 2025 года его экстренно госпитализировали с осложнениями после перенесённой пневмонии. Состояние удалось стабилизировать, но 28 июля князь скончался.
Церемония прощания пройдёт 30 июля в Донском монастыре. Похоронят Трубецкого на родовом участке Новодевичьего кладбища рядом с предками.
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