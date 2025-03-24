Был актером, стал официантом в Англии: куда пропал Левин из «Интернов» Дмитрий Шаракоис

Дмитрий Шаракоис (Фото: Инстаграм* @sharakois)
Актер Дмитрий Шаракоис прославился благодаря роли Бориса Левина в сериале «Интерны».
О том, как артист живет сейчас и почему уехал из России, расскажет редакция «Радио 1».
Дмитрий Шаракоис родился 15 января 1986 года в Москве. У него есть старшие братья Руслан и Владимир. Отец оставил жену с тремя детьми, когда Дмитрий был еще маленьким. Женщина одна воспитывала детей и зарабатывала на жизнь торговлей на рынке.
Примечательно, что дед актера по национальности литовец. Сам Шаракоис имеет два гражданства — российское и литовское.
С юных лет Дмитрий любил играть в футбол и хулиганить в школе. Он часто дрался и плохо учился. Однако практически всегда принимал участие в школьных театральных постановках.
В 2002 году Шаракоис поступил в ГИТИС на курс Сергея Голомазова. На третьем курсе института начал сниматься в кино.
После окончания вуза Дмитрий служил в Московском ТЮЗе. В 2007 году перешел в труппу Театра имени Владимира Маяковского. Начинающего артиста задействовали в спектаклях «Зеленая птичка», «Два клена» и «Питер Пэн».
Периодически актера приглашали и на другие театральные сцены. В Театре на Малой Бронной он играл Эдмунда в «Тайне старого шкафа», а в Театре на Таганке предстал в образе дона Фернандо в постановке «Дуэнья».
Дебют Шаракоиса в кино состоялся в эпизодической роли в короткометражной картине 2003 года «Любовь и краски». После чего его пригласили в популярный российский ситком «Моя прекрасная няня».
На последнем курсе института артиста утвердили в каст «9 роты» Федора Бондарчука. Спустя время Дмитрий появился в комедии «Никто не знает про секс», где его коллегами по съемочной площадке стали Михаил Ефремов и Анатолий Кузнецов.
Настоящая слава пришла к актеру в 2010 году, когда он появился в роли Бориса Левина в ситкоме «Интерны». Шаракоис стал открытием проекта, он настолько ярко изобразил своего героя, что многие зрители полюбили персонажа.
Когда Дмитрий покинул сериал, поклонники надеялись на его скорое возвращение. В СМИ писали о конфликте с Кристиной Асмус, сообщали и о финансовой стороне решения артиста, но вскоре Шаракоис опроверг слухи. По его словам, он не хотел стать заложником одной роли. К радости фанатов, актер вернулся в ситком в финальном сезоне.
Всего в фильмографии Шаракоиса более 30 работ.
О личной жизни артиста известно немного. Однажды на одно из мероприятий Дмитрий Шаракоис пришел с девушкой и представил ее как свою супругу. Но уже на следующей премьере он появился с другой женщиной, которую назвал приятельницей.
На вопрос сотрудников СМИ о том, куда делась его жена, Шаракоис удивился, а потом рассмеялся.
В 2018 году Дмитрий Шаракоис уехал из РФ в Великобританию, чтобы продолжить там свою актерскую карьеру.
Сначала артист подрабатывал строителем и официантом, параллельно отправляя запросы на сотрудничество во множество актерских агентств. По его заверению, это был долгий и тяжелый путь.
На портфолио актера откликнулись три агентства, одно из которых сразу предложило ему обсудить эксклюзивный контракт. В феврале 2020 года Дмитрия пригласили на кастинг рекламы напитка к чемпионату Европы по футболу, который впоследствии был перенесен на год вперед из-за пандемии коронавируса.
Дмитрий Шаракоис продолжает искать новые проекты. В 2022 году он снялся в драме Джона С. Брейда «Тетрис». В проекте также принял участие российский актер Никита Ефремов.
Артист также ведет социальные сети. В 2023 году он назвал себя «звездой TikTok».
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Детство и юность
Дмитрий Шаракоис родился 15 января 1986 года в Москве. У него есть старшие братья Руслан и Владимир. Отец оставил жену с тремя детьми, когда Дмитрий был еще маленьким. Женщина одна воспитывала детей и зарабатывала на жизнь торговлей на рынке.
Примечательно, что дед актера по национальности литовец. Сам Шаракоис имеет два гражданства — российское и литовское.
С юных лет Дмитрий любил играть в футбол и хулиганить в школе. Он часто дрался и плохо учился. Однако практически всегда принимал участие в школьных театральных постановках.
В 2002 году Шаракоис поступил в ГИТИС на курс Сергея Голомазова. На третьем курсе института начал сниматься в кино.
Карьера
После окончания вуза Дмитрий служил в Московском ТЮЗе. В 2007 году перешел в труппу Театра имени Владимира Маяковского. Начинающего артиста задействовали в спектаклях «Зеленая птичка», «Два клена» и «Питер Пэн».
Периодически актера приглашали и на другие театральные сцены. В Театре на Малой Бронной он играл Эдмунда в «Тайне старого шкафа», а в Театре на Таганке предстал в образе дона Фернандо в постановке «Дуэнья».
Дебют Шаракоиса в кино состоялся в эпизодической роли в короткометражной картине 2003 года «Любовь и краски». После чего его пригласили в популярный российский ситком «Моя прекрасная няня».
Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Шаракоис (Фото: Инстаграм* @sharakois)
На последнем курсе института артиста утвердили в каст «9 роты» Федора Бондарчука. Спустя время Дмитрий появился в комедии «Никто не знает про секс», где его коллегами по съемочной площадке стали Михаил Ефремов и Анатолий Кузнецов.
Настоящая слава пришла к актеру в 2010 году, когда он появился в роли Бориса Левина в ситкоме «Интерны». Шаракоис стал открытием проекта, он настолько ярко изобразил своего героя, что многие зрители полюбили персонажа.
Когда Дмитрий покинул сериал, поклонники надеялись на его скорое возвращение. В СМИ писали о конфликте с Кристиной Асмус, сообщали и о финансовой стороне решения артиста, но вскоре Шаракоис опроверг слухи. По его словам, он не хотел стать заложником одной роли. К радости фанатов, актер вернулся в ситком в финальном сезоне.
Всего в фильмографии Шаракоиса более 30 работ.
Личная жизнь
О личной жизни артиста известно немного. Однажды на одно из мероприятий Дмитрий Шаракоис пришел с девушкой и представил ее как свою супругу. Но уже на следующей премьере он появился с другой женщиной, которую назвал приятельницей.
На вопрос сотрудников СМИ о том, куда делась его жена, Шаракоис удивился, а потом рассмеялся.
«Моя крайняя девушка была не актрисой. У нас были серьезные отношения, которые длились три года. Но закончились, и мы расстались. Пока что я не нашел достойной замены, а первую попавшуюся в жены брать не хочу. Думаю, что большой любви у меня в жизни, наверное, еще не случилось», — объяснял актер.
Почему Шаракоис уехал из России
В 2018 году Дмитрий Шаракоис уехал из РФ в Великобританию, чтобы продолжить там свою актерскую карьеру.
«До переезда я в Англии был восемь раз. В основном ездил на футбол — я болею за "Челси". Параллельно присматривался к стране — я люблю английский спорт, мне нравятся местная архитектура и люди. О переезде я думал давно, еще с 2002 года. У меня второе гражданство — литовское, и все мои родственники уже давно были в Англии. Мне тоже хотелось», — делился Дмитрий.
Сначала артист подрабатывал строителем и официантом, параллельно отправляя запросы на сотрудничество во множество актерских агентств. По его заверению, это был долгий и тяжелый путь.
Дмитрий Шаракоис (Фото: Инстаграм* @sharakois)
«Я перевел на английский свой шоурил — нарезку актерских работ. Записал сцену на английском, включил ее в шоурил, нашел сценарий одного голливудского фильма, вырезал оттуда сцену, выучил ее и отправил в половину всех агентств страны. Представьте, какие ощущения я испытывал, отправляя письмо в актерское агентство, в котором состоят Джуд Лоу, Кира Найтли. И ты такой: Димка. Очень странные ощущения», — писал Шаракоис в своем блоге.
На портфолио актера откликнулись три агентства, одно из которых сразу предложило ему обсудить эксклюзивный контракт. В феврале 2020 года Дмитрия пригласили на кастинг рекламы напитка к чемпионату Европы по футболу, который впоследствии был перенесен на год вперед из-за пандемии коронавируса.
«Примерно через две недели я получил утверждение и полетел в Испанию! Я успел до всех ограничений слетать в Мадрид на съемки и снова почувствовал себя актером. Знаете, когда в аэропорту тебя встречает человек с табличкой, на которой написаны твои имя и фамилия. Я там сделал фотографию на память, потому что так со стройки сразу туда — это круто», — рассказывал он.
Как Шаракоис живет сейчас
Дмитрий Шаракоис продолжает искать новые проекты. В 2022 году он снялся в драме Джона С. Брейда «Тетрис». В проекте также принял участие российский актер Никита Ефремов.
Дмитрий Шаракоис (Фото: Инстаграм* @sharakois)
Артист также ведет социальные сети. В 2023 году он назвал себя «звездой TikTok».
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