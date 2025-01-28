«Все вокруг рыдали, оплакивали меня»: Диане Гурцкой ставили диагноз «рак матки»

Диана Гурцкая (фото: соцсети)
В прошлом году певице Диане Гурцкой поставили страшный диагноз «рак матки». На тот момент у артистки уже был сын Костя.
Звезда очень переживала за сына. Она боялась, что он может остаться без мамы, как она в своё время.
Однако в ходе очередного посещения врача выяснилось, что рака матки нет. Оказалось, что там была другая проблема, но менее тяжёлая и серьёзная.
Также Диана Гурцкая в интервью Наталье Подольской рассказала, как проходила её единственная, но очень долгожданная беременность. Всё шло хорошо, однако из-за проблем со зрением певица постоянно находилась под вниманием врачей.
Однако в 2023 году в семье произошла трагедия – скончался горячо любимый муж Дианы Петр Кучеренко. Певица до сих пор не может прийти в себя из-за произошедшего.
Она поделилась, что не соглашается с выражением, что время лечит. Чем бы она ни занималась он всегда мысленно с ней. Певица скучает «до хрипоты, до боли», но ничего не может с собой поделать.
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«Все вокруг ходили рыдали, оплакивали меня. Вся семья…», – поделилась исполнительница.
Однако в ходе очередного посещения врача выяснилось, что рака матки нет. Оказалось, что там была другая проблема, но менее тяжёлая и серьёзная.
Также Диана Гурцкая в интервью Наталье Подольской рассказала, как проходила её единственная, но очень долгожданная беременность. Всё шло хорошо, однако из-за проблем со зрением певица постоянно находилась под вниманием врачей.
«Беременность протекала отлично. Сперва я даже обижалась, что ничего не чувствовала. Я так ждала токсикоза, так хотела! И вдруг настал этот момент, а ещё были концерты. Я помню, сухарики постоянно лежали в сумке, лимон. Это было приятно. Мне надо было вдвойне наблюдаться… Я боялась, что ребенок мог повторить мою судьбу. Хотя мы с мужем это обсуждали, отмечая, что с радостью будем ждать ребенка, что бы ни случилось. Петя не давал мне знать, что чего-то боится. Он стоял рядышком, и я всё прошла. У меня были скрининги, проверки околоплодных вод. Всё у меня было вдвойне. Но это было чудесное время – невозможно передать», – рассказала знаменитость.В июне этого года сыну Гурцкой Косте исполняется 18 лет. Он заканчивает школу и планирует поступать в институт.
Однако в 2023 году в семье произошла трагедия – скончался горячо любимый муж Дианы Петр Кучеренко. Певица до сих пор не может прийти в себя из-за произошедшего.
Она поделилась, что не соглашается с выражением, что время лечит. Чем бы она ни занималась он всегда мысленно с ней. Певица скучает «до хрипоты, до боли», но ничего не может с собой поделать.
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Анастасия Чинкова