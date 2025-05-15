Певица Екатерина Шаврина пропала после смерти сына в тюрьме

Екатерина Шаврина (фото: РИА Новости / Юрий Сомов)
После известия о смерти сына в тюрьме певица Екатерина Шаврина перестала выходить на связь.
Григорий Шаврин, отбывавший наказание за хранение наркотиков, скончался в колонии во Владимирской области несколько дней назад. С тех пор, как сообщает mk.ru, артистка не отвечает на звонки — даже близкие друзья не могут связаться с ней.
Диктор Владимир Березин, близкий знакомый Шавриной, рассказал, что подобная реакция — это тактика певицы. По его словам, в трудные моменты она предпочитает уединение.
Березин также подчеркнул, что, несмотря на сложности в судьбе сына, отношения между Екатериной и Григорием были тёплыми.
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Диктор Владимир Березин, близкий знакомый Шавриной, рассказал, что подобная реакция — это тактика певицы. По его словам, в трудные моменты она предпочитает уединение.
«Когда случается трагедия в жизни, Катюша исчезает. Когда произошла трагедия с сестрой, было тоже самое. Я ей звонил, думал, скажу: "Катюш, давай я тебе скажу то, чтобы ты сама себе хочешь сказать". Но она не сняла трубку», — отметил он.
Березин также подчеркнул, что, несмотря на сложности в судьбе сына, отношения между Екатериной и Григорием были тёплыми.
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Дайана Хусинова