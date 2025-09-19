«Проверку прошел»: Анна Седокова оценила богатого бойфренда своей старшей дочери
Анна Седокова осталась в восторге от встречи с богатым бойфрендом своей старшей дочери
Певица Анна Седокова высоко оценила нового бойфренда своей 20-летней дочери Алины Белькевич. Сейчас девушка встречается с 22-летним Яном Блохиным. Пара познакомилась в США и состоит в отношениях уже несколько месяцев. Об этом пишет издание «StarHit».
Отцом молодого человека является владелец крупного бизнеса, а сам Ян увлекается дорогими автомобилями. На Седокову он произвел положительное впечатление: звезда назвала его воспитанным и порядочным молодым человеком. К тому же, Блохин — заботливый.
Анна Седокова отказалась говорить о погибшем Янисе Тимме
Артистка рассказала, как однажды семья собиралась встретиться с ее средней дочерью Моникой, но та была на тренировке по волейболу. Девочка предложила приехать прямо к ней.
Однако дорого предстояла не близкая — полтора часа. Ян моментально вызвался всех подвезти.
«И я выхожу, сажусь… А там, девочки, кабриолет, красный салон! Я сзади, мои дети на переднем сидении везут меня на тренировку к моей другой дочке. И, конечно, это была какая-то незабываемая для меня дорога! Волосы развиваются, я счастливая, что у детей все хорошо, сижу на красных креслах… Это было очень круто! Я желаю всем мамам это испытать, ощутить именно это чувство. Проверку прошел», — вспоминала Седокова.
«Грустная история»: Психоаналитик раскрыла главную проблему между Анной Седоковой и ее восьмилетним сыном
Она отметила, что всегда поддержит выбор дочери, если тот сделает ее счастливой. Моника, которая сначала скептически отнеслась к новому парню сестры, в итоге тоже приняла его.
Седокова добавила, что дает дочерям совет не относиться слишком серьезно к отношениям на начальных этапах, не зацикливаться на каждом сообщении и звонке. Партнеру в отношениях надо позволять «дышать», и не создавать проблему на пустом месте.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская