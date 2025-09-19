«Проверку прошел»: Анна Седокова оценила богатого бойфренда своей старшей дочери

19 сентября 2025, 03:36

Анна Седокова осталась в восторге от встречи с богатым бойфрендом своей старшей дочери

Анна Седокова (Фото: Instagram* @annasedokova)

Певица Анна Седокова высоко оценила нового бойфренда своей 20-летней дочери Алины Белькевич. Сейчас девушка встречается с 22-летним Яном Блохиным. Пара познакомилась в США и состоит в отношениях уже несколько месяцев. Об этом пишет издание «StarHit».





Отцом молодого человека является владелец крупного бизнеса, а сам Ян увлекается дорогими автомобилями. На Седокову он произвел положительное впечатление: звезда назвала его воспитанным и порядочным молодым человеком. К тому же, Блохин — заботливый.





Анна Седокова с детьми (Фото: Instagram* @annasedokova)



«И я выхожу, сажусь… А там, девочки, кабриолет, красный салон! Я сзади, мои дети на переднем сидении везут меня на тренировку к моей другой дочке. И, конечно, это была какая-то незабываемая для меня дорога! Волосы развиваются, я счастливая, что у детей все хорошо, сижу на красных креслах… Это было очень круто! Я желаю всем мамам это испытать, ощутить именно это чувство. Проверку прошел», — вспоминала Седокова.