Попова заявила, что вирусы кори завезли в РФ из 16 стран мира

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Мир вокруг России «горит корью».
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает телеканал «Россия 24».
Главный санитарный врач России заявила, что вирусы кори, которые циркулируют в стране, были завезены из 16 других государств.
Случаи заболевания выявляются и сразу купируются, не допуская его распространения.
Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что в России введён в гражданский оборот 367 тысяч доз вакцины сразу от трех опасных инфекций, а именно кори, краснухи и паротита. Сообщается, что препарат успешно прошел госконтроль в лабораториях Росздравнадзора.
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Главный санитарный врач России заявила, что вирусы кори, которые циркулируют в стране, были завезены из 16 других государств.
«Случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — говорит Анна Попова.По словам Поповой, ситуация с корью в России контролируема. Вакцина защищает от инфекции, а заражаются корью непривитые.
Случаи заболевания выявляются и сразу купируются, не допуская его распространения.
Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что в России введён в гражданский оборот 367 тысяч доз вакцины сразу от трех опасных инфекций, а именно кори, краснухи и паротита. Сообщается, что препарат успешно прошел госконтроль в лабораториях Росздравнадзора.
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Мария Фирсова