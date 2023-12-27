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Попова заявила, что вирусы кори завезли в РФ из 16 стран мира

27 декабря 2023, 12:24
Фото: istockphoto/Siarhei Khaletski

Фото: istockphoto/Siarhei Khaletski

Мир вокруг России «горит корью».
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает телеканал «Россия 24».

Главный санитарный врач России заявила, что вирусы кори, которые циркулируют в стране, были завезены из 16 других государств.


«Случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — говорит Анна Попова.
По словам Поповой, ситуация с корью в России контролируема. Вакцина защищает от инфекции, а заражаются корью непривитые.
Случаи заболевания выявляются и сразу купируются, не допуская его распространения.

Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что в России введён в гражданский оборот 367 тысяч доз вакцины сразу от трех опасных инфекций, а именно кори, краснухи и паротита. Сообщается, что препарат успешно прошел госконтроль в лабораториях Росздравнадзора.

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В Московской области на 10% повысилась выявляемость рака молочной железы
27 декабря 2023, 12:09

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье начали выявлять рак груди на нулевой стадии. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За год работы первого Маммологического центра в Подмосковье в Люберецах удалось на 10% повысить выявляемость рака молочной железы, в том числе на ранних стадиях на 7%.

«<…>Рак молочной железы занимает первое место среди всех онкозаболеваний у женщин<…>. Наш Маммологический центр был открыт с целью вовремя обследовать, выявлять и лечить эту патологию. За время его работы нам удалось обследовать около 2,5 тыс. пациентов и выявить 241 случай рака молочной железы, 77% из них — на ранней стадии», — отметила заведующая центра амбулаторной онкологической помощи Ани Баданян.

Кроме этого, современное оборудование, которым оснащен центр, позволяет видеть мельчайшие изменения в тканях молочной железы, благодаря чему рак выявляется даже на нулевой стадии.

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#подмосковье
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#рак
#онкология
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Брат Шумахера рассказал, как сейчас живёт легендарный гонщик после аварии
Ральф Шумахер рассказал, что брат Михаэль уже не будет жить полноценной жизнью
27 декабря 2023, 11:38

Фото: istockphoto/SDivin09

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что его легендарный брат Михаэль уже не сможет жить полноценной жизнью, несмотря на возможности современной медицины.
Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году. С этого момента семья почти не говорила о состоянии здоровья автогонщика. Появлялась информация, что еженедельный уход за Шумахером обходится в 115 тысяч фунтов стерлингов.

«Этот случай изменил нашу семью. К сожалению, жизнь не всегда справедлива. Я скучаю по Михаэлю того времени. Ему часто везло в жизни, но произошла эта трагедия. К счастью, новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но всё равно всё не так, как раньше», - говорит Ральфа Шумахера. Об этом пишет Yahoo Sports, ссылаясь на Bild.
Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года упал во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. В декабре 2018 года появилась информация, что Шумахер уже не прикован к постели и не нуждается в аппарате ИВЛ.

В сентябре 2019 года СМИ писали, что спортсмена тайно госпитализировали в парижскую клинику, где он прошёл лечение стволовыми клетками.

В июне 2020 года появилась информация, что Шумахеру проведут новую операцию о пересадке стволовых клеток.

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#спорт
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Подмосковные хирурги удалили у новорожденного 6-сантиметровую опухоль десны
27 декабря 2023, 10:06

Фото istockphoto /kadmy

Хирурги центра охраны материнства и детства удалили у новорожденного 6-сантиметровую опухоль на десне. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московский областной центр охраны материнства и детства поступил младенец с врожденной доброкачественной опухолью диаметром 6 см на десне.

«Само по себе это образование является доброкачественным и не несёт прямой угрозы жизни ребенка, за исключением случаев, когда эпулис из-за своих размеров перекрывает ротовую полость и мешает ребенку есть и дышать, как было в нашем случае. На время предоперационной подготовки для кормления ребенку был установлен назогастральный зонд. Сама операция по удалению новообразования прошла успешно и в один этап. После вмешательства ребенок сразу после операции вернулся в палату на совместное пребывание с мамой», - отметила детский хирург Татьяна Шишкина.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ребенок уже выписан. Кроме этого, операция никак не влияет на развитие и жизнь пациента в будущем.

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#ребёнок
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#образование
#жизнь
#младенец
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#подмосковье
#опухоль
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Специалисты назвали лучшие позы для ленивого секса после плотного застолья
Metro: Эксперты назвали позы для ленивого секса после плотного застолья
27 декабря 2023, 07:57

Фото: istock / Andrii Lysenko

Эксперты назвали миссионерскую позу и позу «крюк» лучшими для занятия сексом после плотного новогоднего ужина. О «ленивых» позах специалисты рассказали изданию Metro.

По мнению экспертов, миссионерская поза является самой популярной, так как она простая и и приятна для обоих партнеров. Кроме того, эта поза не требует особых усилий. Как минимум, женщина может расслабиться и получать удовольствие.Продвиной версией этой позиции является поза «крюк». В ней женщина закидывает ноги на плечи партнеру, и таким образом обеспечивает более глубокое проникновение.

Также эксперты отметили позу «ложка», где оба партнера лежат на боку, где мужчина сзади. Еще одним вариантом данной позы является «ленивый вход сзади». Тут мужчина проникает в женщину со спины, но она лежит на животе, а не на боку.

Еще одной удобной позой специалисты назвали позу «клубок». Чтобы заняться любовью в этой позиции, оба партнера ложатся на бок лицом друг к другу, скрещивают ноги ножницами и начинают двигать бедрами по кругу.

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Врач Петров назвал самые опасные народные способы борьбы с похмельем

Вирусолог Вострухов рассказал, как отличить грипп от обычного ОРВИ
Сексолог раскрыла самые распространенные ошибки в постели

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Врач Петров назвал самые опасные народные способы борьбы с похмельем
27 декабря 2023, 06:57

Фото: iStock/Media_Lens_King

Многие народные способы борьбы с похмельем могут быть опасными для здоровья, рассказал «Ленте.ру» психиатр-нарколог Даниил Петров. В первую очередь это касается попыток «пропотеть», а также использования кофе и энергетиков.
«Физический труд, тренировка в зале, баня и другие активности, чтобы "пропотеть" — популярный, но крайне опасный способ избавиться от похмелья. Любая серьезная физическая нагрузка или экстремальная температура приводит к сгущению крови, нарушению работы сердца и других органов. Поэтому такие методы при похмелье противопоказаны», — предупредил Петров.

Плотный жирный завтрак не помогает в борьбе с похмельем, организму нужна легкая, диетическая и питательная еда, подчеркнул специалист.

Следует избегать употребления крепкого черного чая, кофе и энергетиков, которые могут вызвать обезвоживание и повысить артериальное давление. Вместо этого страдающему от похмелья организму нужна вода, негазированная минеральная вода, рассол, кефир, морсы и натуральные соки.

С осторожностью надо в это время относиться и к самостоятельному приему тех или иных лекарств, так как они могут сгустить кровь и негативно повлиять на слизистую желудка.

По словам Петрова, «опохмел» новой дозой алкоголя является худшим способом борьбы с похмельем, так как это может усилить интоксикацию и привести к запою и зависимости. Похмелье пройдет само, как только ацетальдегид и продукты его распада выйдут из организма. «Доставлять еще одну дозу ацетальдегида в организм — стратегически крайне не верный ход», — подытожил специалист.

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#врачи
#советы
#здоровье
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Вирусолог Вострухов рассказал, как отличить грипп от обычного ОРВИ
27 декабря 2023, 03:53

Фото: iStock/Jelena_Stanojkovic

Российский вирусолог Сергей Вострухов рассказал порталу «Подмосковье Сегодня» о главных отличиях между обычной простудой и распространяющимся сейчас в России гриппом А.
По его словам, грипп А способен заражать всех живых существ, включая человека, животных и птиц, при этом болезнь характеризуется тяжестью течения, длительностью и вероятностью осложнений. Вирус гриппа типа В инфицирует только человека, в то время как тип С не заражает людей.

«Отличить обычную простуду от гриппа можно прежде всего по начальной стадии. В этот момент для гриппа характерен резкий подъем температуры до критических значений 39–40°С, тогда как при ОРВИ картина заболевания относительно сглаженная. Кроме того, при гриппе А жаропонижающие средства могут не оказывать должного эффекта», — подчеркнул Вострухов.

Тем не менее, по словам специалиста, точный диагноз может поставить только врач, поэтому заниматься самодиагностикой не стоит.

Кроме того, в отличие от ОРВИ, для гриппа характерны сильная интоксикация, боль в мышцах и костях, а также сильный озноб и потоотделение.

По данным Роспотребнадзора на 26 декабря, заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Врачи рекомендуют начать лечиться медикаментозно при первых симптомах простуды.

Ранее стало известно, что российские больницы начали экстренно закупать медикаменты. Массовая закупка происходит на фоне большого количества заболеваний ОРВИ, гриппом и слабыми штаммами коронавируса.

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#орви
#грипп
#вирусолог
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В Лосино-Петровском завершили капитальный ремонт больницы
26 декабря 2023, 22:13

Фото: телеграм-канал Сергея Джеглава

В Лосино-Петровском городском округе завершили капремонт стационара на улице Ленина, сообщил глава муниципалитета Сергей Джеглав. Работы в стационаре стартовали летом 2022 года.
«После капремонта пообщался с врачами. Они уже успели оценить качество выполненных работ. В здании обновили систему вентиляции и кондиционирования, стены в коридорах обшили шумопоглощающими панелями. Помимо этого, закупили медицинское оборудование и специализированную мебель. Каждую палату оборудовали санузлом и душевой», – написал Джеглав в своём телеграм-канале.
Кроме того, по его словам, для нового отделения пульмонологии подготовили станцию газоснабжения. Приёмное отделение оснастили цифровым рентген-аппаратом.

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#лосино-петровский
#капремонт
#больница
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Психосоматолог Шамаев призвал ограничить бесконтрольное использование досок Садху
26 декабря 2023, 22:00

Фото: istockphoto.com/SergeyChayko

Психосоматолог и травматерапевт Алексей Шамаев призвал ограничить бесконтрольное распространение и использование досок Садху, поскольку они при неправильной эксплуатации могут нанести существенный вред.
Так, по его мнению, приобретённая в Сети доска Садху может быть ненадлежащего качества и в дальнейшем травмировать человека. Также опасность заключается в том, что вставание на гвозди создает огромное напряжение на нервную систему человека, поэтому здесь необходима помощь профессионала – невролога или психолога.

При этом, он выразил понимание того, что полного запрета добиться не удастся, однако контроль использования населением таких досок должен быть.

«Считаю, что «постановкой на гвозди» должны заниматься подготовленные профессионалы – неврологи, психологи и другие – с полным пониманием, как это может помочь человеку и пойти ему на пользу, а не для праздного развлечения», — приводит Общественная Служба Новостей текст обращения Шамаева в Минздрав.

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#минздрав
#врач
#контроль
#опасность
#здоровье
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Врач Сухорукова заявила о чудодейственных свойствах овсянки
Врач Сухорукова: Овсянка может снизить воспалительные процессы
26 декабря 2023, 21:44

Фото: istockphoto.com/porosolka

Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила, что Овсянка обладает витаминами и макроэлементами, которые способствуют восстановлению нормальной работы ЖКТ.
«Главное действие каши заключается в защите слизистой оболочки желудка, предотвращая агрессивное воздействие желудочного сока и дальнейшее развитие воспаления. Каша из овсянки считается полноценным и насыщенным блюдом, дающим организму достаточно энергии. Она содержит витамины группы В, Е, К и А, которые снижают воспалительные процессы и способствуют восстановлению поврежденных клеток слизистой оболочки. В каше присутствуют важные микро- и макроэлементы формирующие формируют и укрепляющие внутренний слой тканей», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Сухоркова.

Кроме того, врач отметила, что в овсянке содержится оптимальное количество легкоусвояемых растительных жиров, белков и углеводов.

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